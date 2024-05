Nagy Márton: Szükséges az önkéntes kamatplafon június végéig történő fenntartása

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a tegnapi napon fogadta a Magyar Bankszövetség elnökét, Jelasity Radovánt. A tárcavezető a Bankszövetség vezetőjével áttekintette a makrogazdasági folyamatokat, valamint a vállalati és háztartási hitelezés egyes folyamatait. Megállapították, hogy az infláció sikeres letörését követően 2024-ben a kormány eredményesen újraindította, 2025-ben pedig minden remény meg van arra, hogy tovább emeli a gazdasági növekedés ütemét. Így idén 2,5 százalékkal, jövőre pedig 4,1 százalékkal nőhet a magyar gazdaság.

Ezt a beruházási aktivitás növekedése, az exportteljesítmény fenntartása és a munkaerőpiaci aktivitás további növelése mellett, a dinamikus reálbér-emelkedés is jelentős mértékben támogatni fogja. Leszögezték, hogy a hitelezési folyamatok is pozitív irányt vettek az elmúlt időszakban, ami a gazdasági növekedés szempontjából is kulcsfontosságú.

Nagy Márton arra kérte a Bankszövetséget, hogy a bankok tartsák fenn a lakossági lakáshitelek június 30-ig érvényben lévő önkéntes THM-plafonját

Fotó: MTI

Ennek megfelelően áttekintették és kiértékelték a vállalati hitelek piacán történt akciós időszakot, melynek során a 2024. február 1. és 2024. május 1. között megkötött valamennyi új vállalati forinthitel esetében a bankok önkéntes módon, átmenetileg, azaz a futamidő első 6 hónapjában 0 százalékra csökkentették a BUBOR feletti kamatfelárat. Az akció eredményei mindkét fél számára megnyugtatók és biztatók.

Nagy Márton az egyeztetésen

a családok védelme és a piaci hitelezés további felfuttatása érdekében arra kérte a Bankszövetséget, hogy az elmúlt időszak hozamemelkedése ellenére a bankok tartsák fenn a lakossági lakáshitelek június 30-ig érvényben lévő, 7,3 százalékos önkéntes THM-plafonját.

A miniszter hangsúlyozta, hogy mindezt figyelemmel fogja kísérni, ez ugyanis hozzájárulhat a piaci alapú hitelezés további megerősödéséhez, dinamizálásához.