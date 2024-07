Leáll egy napra az egyik legnagyobb hazai bank, mutatjuk a részleteket

Az OTP Bank a digitális fejlesztésekhez kötődő szolgáltatás változások kapcsán tette közzé, hogy 2024. július 14-én újabb előre bankszünnapot tart.

A bank által kiadott tájékoztatás szerint fejlesztési okból 2024. július 14-én 21:30 órától 23:30 óráig nem lesznek elérhetők:

az online számlanyitás és szerződéskötés, illetve

minden olyan digitális szolgáltatás, amely elkészült dokumentumot vagy kivonatot jelenít meg.

A bank a tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzuk nyilvánosságra.

Előre bejelentett szolgáltatási szünet lesz az OTP-nél július 14-én (illusztráció)

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Mi a bankszünnap?

Bár az OTP egyes szolgáltatásainak átmeneti, előre bejelentett leállítása nem jelenti a teljes bank működésének szünetét, jogszabályi előírások miatt azonban azt mégis így kell hívni.

Miként az Origo egyik korábbi cikkében bemutatta, bankszünnap az, ha a bank egy munkavonatkozóan előre meghirdeti, hogy aznap nem, vagy csak korlátozottan nyújt banki szolgáltatásokat az ügyfeleknek. A törvény szerint egy hitelintézet –minden szolgáltatása vagy akár csak egyes résztevékenységeit illetően – előzetesen megtervezett módon tarthat ilyet.

2022. júliusától pedig csak akkor van erre lehetősége, ha ennek feltételeit üzletszabályzatában, illetve az ügyfelekkel kötött szerződésében előzetesen meghatározta.

Korábban a hitelintézet köteles volt a bankfelügyeletnek bejelenteni, valamint legalább 15 nappal korábban legalább két országos napilapban meghirdetni, hogy bankszünnapot tart. 2022. július elejétől a 15 napos határidő, illetve a napilapban történő meghirdetés helyett legalább 30 nappal korábban, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében és az internetes honlapján kell előre meghirdetnie a bankszünnapot a hitelintézetnek, emellett tájékoztatnia is kell majd az érintett ügyfeleit a velük kötött szerződésekben meghatározott közvetlen módon – és nem utolsósorban a felügyeletnek is be kell jelentenie azt.

A bankoknak olykor azért van szükségük pár forgalommentes órára, hogy például üzembe állítsák új informatikai rendszerüket, esetleg levezényeljenek egy egyesülést egy másik bankkal.