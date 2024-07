Rossz hír a rajongóknak, szakmát váltott az OnlyFans kedvenc nagymamája

Az 53 éves pornómodell óriási népszerűséget szerzett az OnlyFansen, mint a világ legdögösebb nagymamája, hiszen sokkal fiatalabbnak tűnik a koránál. Most azonban úgy dönt, hogy változtat az életén. Bevallása szerint elege lett abból, hogy mindennap tökéletesnek kell lennie. Nem akarja többé naponta megcsinálni többek között a haját vagy a körmeit, hogy kielégítse a rajongói igényeit, és a stresszből is elege lett.

Ezért úgy döntött, hogy leszerződik egy mesterséges intelligenciával foglalkozó céggel, majd megalkották a 28 éves, kaliforniai Ginát.

1000 valódi fényképet használtunk fel rólam minden szögből és meztelenül. Hosszú ideig tartott amíg megalkottuk, de az eredmény egészen lenyűgöző

– mondta a pornómodell. Ezek után egy hónapon keresztül, mindennap tett ki új képet az MI-vel generált képekből és kiderült, hogy a rajongóinak nagyon tetszett, és megnőttek az előfizetések is - írja a Daily Mail.

Ginának ezek után már arra volt ideje, hogy valami egészen újba is belevágjon. Bejelentette, hogy énekesi pályába kezdett, és már be is mutatta az első dalát „In Malibu Under the Starry Night” címmel, és nem sokára debütál az első albuma is.

