Új fizetési rendszer indult el, ezzel szorítanák vissza a PayPal rendszerét Európában

Új fizetési rendszer indult el Európában, mely a jelenleg általánosan elterjedt nemzetközi elektronikus fizetési rendszerek versenytársa lehet. A projekt európai szintű:

a páneurópai céllal megalkotott Wero rendszer 16 európai pénzintézet kezdeményezésére jött létre a Paypal online fizetési rendszer, valamint a Mastercard és a Visa nemzetközi fizetési rendszerek ellensúlyaként.

Bevezetésével számos pénzintézet ügyfelei, köztük Németországban és Belgiumban is átutalhatnak majd pénzt egyik mobileszközről a másikra telefonszám vagy e-mail cím használatával és az utaláshoz már nem lesz szükség a címzett 22 jegyű IBAN-számára. A pénz tíz másodpercen belül jóváírásra kerül a címzett számláján. Várhatóan hamarosan Hollandia és Franciaország is bekapcsolódik a rendszerbe, és még az idén csatlakozik a német Deutsche Bank is.

Képünk illusztráció

Fotó: Christiann Koepke / Unsplash

Tervek szerint 2025-től a Wero-felhasználók ezen a rendszeren keresztül is fizethetnek majd online és bolti vásárlásokért.

Az Európai Fizetési Kezdeményezés 14 uniós bank és két pénzforgalmi vállalat közös projektje, amelyet 2020-ban hoztak létre. Az eurózónába tartozó pénzügyi szervezetek célja olyan fizetési megoldások kifejlesztése, amelyek felvehetik a versenyt az egyesült államokbeli pénzügyi óriásokkal, köztük a Visa és a Mastercard, valamint az Apple Pay és a Google Pay szolgáltatásokkal.

A projektet az Európai Unió vezetése, köztük az Európai Központi Bank (EKB) és az Európai Bizottság is támogatja.

Európa számára előnyöket jelenthet a saját fizetési rendszer bevezetése és elterjesztése – a Wero hivatalos oldalán célkitűzésként egyértelműen szerepel, hogy a kontinens piacvezető fizetési rendszerévé kívánják fejleszteni –, hiszen

ezáltal csökkenhet a pénzügyi piac széttöredezettsége.

Egyszerűbbé válhat a határokon átnyúló pénzügyi tranzakciók bonyolítása, miközben a bankkártyák elfogadása is egységesebbé válhat. Nem utolsó szempont, hogy a tranzakciók biztonságosabbá válhatnak, aminek fontosságát épp a mostani tapasztalatok emelik ki: miként arról beszámoltunk, az Apple Pay működési hiba miatt számos magyar felhasználótól pénzt vont le úgy, mintha a tranzakció bankkártyás fizetés lett volna. Az ügyfelek által nem kért tranzakciók összesen mintegy 2 milliárd forintot szipkáztak el a számlákról. S bár a jogosulatlanul levont összegeket a bankok visszatérítik, az lenne, hogy ilyen jellegű hibákat rendszerszinten beépített biztonsági megoldásokkal lehessen megelőzni.