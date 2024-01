Bár alkatán ez nem látszik meg, a 29 éves, kaliforniai Raina Huang

100 tányér szusit képes megenni fél óra alatt, és közel 8 kiló steak eltüntetése is alig több, mint egy órát vesz igénybe számára.

Az evőbajnok legutóbb Los Angelesben aratott győzelmet azáltal, hogy 10 perc alatt közel 100 gombócot evett meg. Ezzel elnyerte az 1. helyezést, és közel 3 és félmilliós díjjal jutalmazták. Az alacsony, filigrán nő TikTok-on és Youtube-on teszi közzé elképesztő kihívásait, ami által már több mint 4 millió követőre tett szert.

Raina korábban énekesnő vagy színésznő szeretett volna lenni, ám mivel ezek a szakmák nagyon telítettek, többféle munkát is kipróbált a szórakoztatóiparon belül. Például videójátékokat terjesztett Twitchen, de szakácsként is dolgozott. Végül ez vezetett a mostani hivatásához.

Raina kedvencei a mexikói ételek, különösen a burrito, ezért a jövőben azt tervezi, hogy többségében ilyesmiket fog enni kihívásképpen.

Emellett szeretne eljutni az Egyesült Királyságba is, hogy kipróbáljon néhány brit klasszikust, persze csakis versenyszerűen elfogyasztva.

Amerikában már évekkel ezelőtt elterjedtek voltak az evőversenyek, korábbi cikkünkben egy Stonie becenevű férfiról írtuk, aki már 2016-ban milliókat keresett extrém étkezési szokásaival.

Ám nem árt vigyázni, a furcsa hobbi időnként veszélyes is lehet, nemcsak a túlevés okozta kellemetlenségek miatt, de akár fulladáshoz is vezethet. Így járt egy amerikai férfi is, aki egy palacsintaevő versenyen fulladt meg, holott mindössze egyetlen ingyenfánk lett volna a jutalma.

Forrás: DailyStar