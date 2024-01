A Halo Top jégkrémek a hagyományos fagylaltoknál kevesebb kalóriát, kevesebb cukrot tartalmaznak. Ezzel pedig a cég egy teljesen új kategóriát teremtett a jégkrémek piacán. Az Egyesült Államokban 2017 augusztusában ezt a terméket vették magasan a legtöbben a jégkrémek közül.

Idén a cég egy valóban elképesztő ajánlattal állt elő: az, aki előszeretettel fogyasztja a Halo Top jégkrémeket, és közben a sporthoz köthető újévi fogadalmait is szeretné idén betartani, most akár értékes nyereményekkel is gazdagodhat. A cég nemrég útjára indította a "mindennapi sportoló" kampányát, aminek keretében a Halo Top Sportolók csapatának létrehozásával jutalmazza azokat a jégkrémkedvelőket, akik elkötelezik magukat az elhatározásaik mellett, és 2024-ben az egészségüket és a mindennapi sportolást helyezik előtérbe. A Halo Top a szerencsés kiválasztottaknak 5 ezer dolláros támogatói szerződést és bőséges adagot kínál különleges jégkrémjeiből.

A cég képviselőjének elmondása szerint egészen pontosan tíz embert érhet az a szerencse, hogy 5.000 dollárt, exkluzív ajándékokat, rengeteg Halo Top jégkrémet, és többalkalmas személyi edzővel kiegészített edzésbérletet nyerhet - mindezek pedig segítik, hogy az idei évet valóban az egészséges életmódnak szentelhessék.

A cég január 20-ig várja a pályázatokat, amiket a hivatalos honlapjukon megadott email címre lehet elküldeni. A pályázat feltétele a 18. életév betöltése, az amerikai lakcím, és az elérni kívánt reális cél megadása. A jelentkezőket többféle szempont alapján is értékelni fogják, ezek közé tartozik a cél egyedisége, megvalósíthatósága és inspiráló jellege, a videó meggyőző ereje, és természetesen a Halo Top jégkrémek szeretete is.

A kiválasztottaknak, azaz a Halo Top Sportolóknak nyolc héten keresztül minden héten egy 30 másodperces videót kell készíteniük, amiben beszámolnak arról hogy haladnak a kitűzött céljaik elérésében, miközben a cég jégkrémét nassolják. Ezek a videók felkerülnek majd a Halo Top honlapjára is.

