Jenson Button angol autóversenyző, egyszeres Formula–1-es világbajnok. 2000-ben debütált a Formula–1-ben a Williams színeiben. 2001-ben a Benetton, a következő évben az abból alakuló Renault versenyzője volt. 2003-tól a British American Racingnél versenyzett, 2004-ben harmadik lett a világbajnokságban a Ferrarik mögött. Első győzelmét a 2006-os magyar nagydíjon aratta a Hondával, 113 verseny után.

Jenson és Brittny Button az elmúlt néhány évben igencsak gyakran szerepelt az ingatlanpiacon: három Palm Springs-i és Santa Monica-i házat vettek, újítottak fel, majd adtak el összesen nettó 11,4 millió dollárért. Most a házaspár a legújabb ingatlanprojektjét dobta piacra: a Malibu és Calabasas közötti hegyekben található elegáns Los Angeles-i kúriáért 8 millió dollárt kérnek.

A feljegyzések szerint Buttonék 2021 telén vásárolták meg a "Casa Encanto" (bájos ház) néven ismert spanyol stílusú rezidenciát 3,7 millió dollárért. A páros rövidesen belevágott a ház alapos átalakításába, amelyet Brittny saját Button Atelier tervezőstúdiója vezetett. Az ingtalannak így minimalista őszbarna, barna, csokoládé, krém és fehér belső terei lettek, klasszikus bordázott oszlopokkal kiegészítve.

"Ragaszkodtam a tónusos palettához, hogy az átalakítással légies hangulatot teremtsek" - mesélte Brittny. "A végeredmény egy olyan otthon lett, ahol az ember teljes mértékben feltöltődhet Los Angeles nyüzsgése után."

A kapuk és egy hosszú felhajtó mögött, a Mulholland Highway mellett található 2,3 hektáros telken az ingatlan előtt egy tágas udvar. A birtokról lenyűgöző kilátás nyílik a környező hegyekre. A 770 négyzetméteres házban hat hálószoba és nyolc fürdőszoba található két szinten.

Az otthon egyik kedvenc helyisége a bárral kiegészített társalgó, ami ideális az ellazuláshoz és a szórakozáshoz. A magasan emelkedő nappaliban található a formális étkező is egy kőkandallóval kiegészítve.

A márvány munkalapokkal felépített, elegánsan kialakított konyhában van két konyhasziget, csúcskészülékekkel, valamint egy kandallós reggelizősarok is.

Az emeleten található egy pazar mesterlakosztály kandallóval, ülősarokkal, gardróbszobával és luxus spa-szerű fürdővel. Utóbbiban van egy szabadon álló áztató kád és egy zuhanyzó is.

A szabadban van egy úszómedence is napozóágyakkal, a nagyméretű pázsiton pedig akár grillezni is lehet. A birtokhoz tartozik még egy különálló tornaterem és egy kétállásos garázs is.

Forrás: Robb report