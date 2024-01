A Reddit a világ egyik leglátogatottabb közösségi oldala. A 2005-ben két amerikai kollégista által létrehozott felület azonban másképp épül fel, mint napjaink népszerű közösségi platformjai. Az oldal úgynevezett "alredditekre", fórumokra különül el, hogy a felhasználó az őt leginkább érdeklő témák online beszélgetéseibe kapcsolódhasson be, tehessen fel kérdéseket és így tovább, anélkül, hogy az őt egyáltalán nem érdeklő tartalmakkal kelljen foglalkoznia. Az egyes alredditek között igen nagy különbségek vannak moderálási elveik, illetve a közösség által közösen elfogadott szabályok tekintetében.

Az oldal alapítói szerint a Reddit célja, hogy némi nyelvi leleménnyel élve, "az internet oldalának kezdőlapja", azaz "az internet első oldala" (front of page of the Internet) legyen.

A Redditet gyakran nevezik az internet egyik legizgalmasabb felületének is, ahol sok érdekes, szokatlan témában vagy épp hobbiban lehet tájékozódni, véleményeket és tapasztalatokat cserélni, vagy akár valódi híres, valamiben komoly teljesítményt felmutató emberekkel csevegni.

S legalább ennyire gyakran nevezik az egyik legkárosabb felületének is, ahol a meglehetősen laza moderálási elvek miatt szélsőséges, gyűlöletkeltő tartalmak, vagy épp ostoba, ellenőrizetlen állítások is teret és követőket kaphatnak. Ezért – ahogy erre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakértői is felhívják a figyelmet – a szülőknek fokozottan figyelni kell arra, ha gyerekük Reddit-felhasználóvá válik, hiszen az oldal számos vitatathatatlan előnye mellett sok veszély forrása is lehet.

Ahogy az Origo megírta, a Redditről indult a közmúltban számos olyan szerveződés, amely még a Wall Street-et is felforgatta, olykor komoly zűrzavart okozva ott.

Bárhogy is, a Quartz szerint az oldal (illetve a mögötte álló vállalat) már idén márciusban meglépheti a nyilvános tőzsdei kibocsátást. Bár ez váratlan fejleménynek tűnhet, de az összeállításban kitérnek rá, hogy már évek óta készülnek erre.

2021-ben több tanácsadót is szerződtettek az előkészítési feladatok miatt, és ugyanebben az évben leigazolták azt a bevezetési szakembert is, aki a Snapchat tőzsdére lépését vezényelte le. Majd még abban az évben decemberben csendben bejelentkeztek az amerikai tőzsdefelügyeletre az első nyilvános ajánlattétel kapcsán egy olyan módon, ami szélesebb nyilvánosságot nem kell hogy kapjon, de alkalmas lehet arra, hogy a várható piaci reakciókat teszteljék vele. A felügyelet ilyenkor lefolytat kötelező eljárásokat, melyek lezárása után történhet meg az első nyilvános ajánlattétel (angol rövidítéssel IPO).

A Reuters úgy tudja, hogy a vállalatnál készen állnak rá, hogy a várható lépésükről szóló pletykáról hivatalos bejelentését tegyenek. A cég egyelőre nem kommentálta a hírügynökség értesülését a márciusra tervezett nyilvános tőzsdei debütálásról.

A Redditet az utóbbi években sok kritika érte a felhasználók részéről az oldalon és az alkalmazáson végrehajtott egyes változtatások miatt. A vállalatot ugyanakkor 10 milliárd dollárra értékelték, és ha valóban megtörténik néhány hét múlva a tőzsdére lépés, az bizonyosan eltereli a figyelmet a kritikus hangokról.