"Bíró László ügyét itt a magam részéről most egy darabig lezárom, azzal, hogy valószínűleg feljelentést fogok tenni. Őszinte kíváncsisággal és reménnyel várom, hogy az ellenzéki pártok az összes dokumentum részletes megismerése után revideálják-e az ügyről vallott nézetüket. Márki-Zay Péter részben már megtette, de még lesz beszélnivalónk az ügyben" - az LMP egykori vezetője ezekkel a gondolatokkal zárta gondolatait csütörtöki posztjában. Írásával várhatóan újabb lavinát indított el a borsodi időközi választás után padlóra került baloldalon: posztjában ugyanis új aspektusából tárta fel a Bíró-ügyet, alátámasztva korábbi állításait.

Addig-addig bírálták, amíg kitálalt

Bár Hadházy Ákos a baloldal érdekeire hivatkozva a kampányban hallgatott Bíró László súlyos botrányáról, azonban a választás estéjén már 50 millió forintos korrupciós ügynek titulálta a baloldali jelölt által korábban igazgatott Hegyalja-Mix Szociális Szövetkezet csődbemenetelének körülményeit. A módszert "szociális szövetkezetezésként" jellemezte, szerinte az ügy "alkalmas lett volna egy Korrupcióinfó illusztrálására." Magyarán, a választási eredmény nyilvánosságra hozatala után

az LMP volt társelnöke korrupcióval vádolta meg a baloldal borsodi jelöltjét, Bíró Lászlót.

A helyzetet súlyosbította, hogy állítása szerint minderről tájékoztatta a baloldali pártvezetőket. Emiatt aztán kapott hideget-meleget: elsőként Jakab Péter Jobbik-elnök az Origónak nyilatkozva, majd nem sokkal később az LMP társelnökei cáfolták Hadházynak azt a kitételét, miszerint megkereste őket ez ügyben. Ezután jöttek a többiek is, aminek az lett a vége, hogy kedden a baloldali pártelnökök közös nyilatkozatban mentek neki baloldali társuknak. Álláspontjuk szerint Hadházy semmiféle jelzést nem adott, és a rendelkezésre álló információk alapján Bíró Lászlónak nem volt korrupciós ügye.

Röviden a baloldali jelölt korrupciógyanús ügyéről Mint ismert, a tiszaújvárosi-szerencsi időközi választás kampányát, és vélhetően végeredményét alapjaiban határozta meg a baloldali pártok által támogatott Bíró László varrónős botránya. Az ügy röviden összefoglalva: miután Bíró korábbi cége, a Hegyalja-Mix Szociális Szövetkezet 2014-2015 környékén 50 milliós állami támogatást kapott, egy évvel később gyanús körülmények között csődbe ment, jelentős tartozással. A vállalkozásban pár hónapos megszakítással, 2013 augusztusa 2016 májusa között a baloldali politikus vezető beosztásban volt, ami azért lényeges, mert éppen távozása idején került lejtmenetbe a társaság. Nem véletlenül: egy olyan vállalkozónak játszotta át a céget, aki alatt sorra mentek tönkre a vállalkozások, a felügyelőbizottságba pedig romos, lakatlan házakba bejelentett személyek kerültek be. Ekkor merült fel Bíróval szemben a vád, miszerint stróman(ok) segítségével tüntette el tartozásait és vállalkozását.

Másik frontról is érkezett támadás: Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester választási értékelőjében Bírót védelmébe véve úgy fogalmazott, hogy számára addig nem bizonyított a baloldali jelölt bűnössége. Éppen ezért szerinte amíg nem kerülnek elő olyan dokumentumok, amelyek ennek ellenkezőjét állítják, addig Bíró Lászlóra ártatlanként kell tekinteni. "Számomra az még nem bűn, hogy az uniós pályázatokban résztvevők önérdekből cselekedtek, saját ingatlanukat fejlesztették irodafejlesztés címen, saját maguk mellett ismerősöket vagy rokonokat is alkalmaztak, vagy magáncélra is használt eszközöket vásároltak – amennyiben ez sem a törvényekkel, sem a pályázatok szabályaival nem volt ellentétes" - magyarázta.

Miután Hadházyra egyre nagyobb nyomás nehezedett baloldalról, az Azonnalinak adott interjújában előrevetítette, hogy amennyiben Bíró belemegy, nyilvánosságra hozza az állításait bizonyító dokumentumokat. Nem sokkal később pedig a 444-en megjelent a "szövetkezetezés" gyakorlatáról és a konkrét ügyről egy részletes cikk, amelyben Hadházy volt az egyik megszólaló. Nem lett ennyivel vége a történetnek: a radikális baloldali politikus csütörtökön közösségi oldalán újabb részleteket közölt a varrónős botrányról - kérdés, hogy erről megkérdezte-e Bírót, ahogyan azt korábban ígérte.

Öt pontos cáfolat "távoli rokonának"

"A nagyon nyakas katolikus" Márki-Zaynak írt válaszában leszögezte, a baloldalnak egyedül akkor van esélye a választási győzelemre, ha a Bíró Lászlóhoz hasonló figurák semmilyen szerepet nem kapnak az összefogásban. Abban egyetért "jó barátjával, rokonával", hogy előválasztásra van szükség a körzetekben, éppen azért, hogy ne fordulhasson elő a mostanihoz hasonló helyzet.

Hadházy öt pontban reflektált Márki-Zay Bíró Lászlót mentegető írására, ami - megfogalmazása szerint - leginkább politikai ellenfeleik gondolkodásmódjára emlékezteti. Szerinte az ártatlanság vélelme fontos jogi elv, ugyanakkor alkalmas arra, hogy a jogi felelősségre vonást 8-10 évvel kitolja. Nem fogadta el azt a magyarázatot sem, miszerint Bíró szociális szövetkezete törvényesen működött. "Már vagy száz éve a legnagyobb disznóságokat is törvényesen csinálják" - indokolt. Abban sem értett egyet "jó barátjával, távoli rokonával", hogy megbocsátható bűn, ha valaki közcélra (jelen esetben a legszegényebbek felemelésére) szánt uniós pénzt úgy használ fel, hogy azzal a családja is jól jár. "Óriási veszély, ha a sajátjaink tetteit relativizálni kezdjük" - következett a negyedik pont, amellyel Márki-Zaynak arra az érvére reflektált, miszerint Bíróék másokhoz képest nem olyan sok uniós forrást folyattak maguknak.

Ezt követően tért rá a baloldal borsodi jelöltjének konkrét, korrupciógyanús ügyeire. Mint írásából kiderült, erre Vadai Ágnes, DK-s képviselő tegnapi nyilatkozata ösztökélte. Gyurcsány Ferenc képviselőnője az atv-nek azt nyilatkozta, hogy ez nem érdekes ügy, hiszen Hadházy nem mutatott be semmilyen bizonyítékot. "Ha így lett volna, akkor már több százmillió forintot kipereltek volna belőlem" - írta ingerülten a baloldali politikus, aki azt is elárulta, hogy "szóbeli közlése" után tegnap megküldte a vonatkozó iratokat mind Márki-Zaynak, mind a baloldali politikusoknak.

Előkerültek a bizonyítékok

Mostani bejegyzésében a 444 korábbi cikkét néhány, kifejezetten érdekes adalékkal egészítette ki. Mint arra felhívta a figyelmet, a szövetkezet alapító okiratában az olvasható, hogy Bíróék azzal a céllal vágtak bele a projektbe (és így az uniós források megpályázásába), hogy munkahelyeket szeretnének teremteni "hátrányos helyzetű tagjaik" számára.

Hadházy szerint erősen kérdéses, hogy mennyire hátrányos helyzetűek a szövetkezet létrehozói: a cég alapító tagjai között ugyanis felbukkant egy ügyvéd lakásának címe, aki ez alapján Budapest legdrágább és legelegánsabb sugárútján, az Andrássy úton található lakásba volt bejelentve. Arról nem is beszélve, hogy az egyik alapító házaspárnak Rodosz szigetén nyaralója is van, emeli ki a baloldali politikus.

Azt, hogy önös érdekek mentén pályáztak, mi sem mutatja jobban, minthogy az elnyert támogatást arra akarták használni, hogy más vállalkozásaikban gyártani szándékozott mosóport csomagoljanak. "Ha ehhez akartak volna támogatást szerezni, akkor közvetlenül arra kellett volna pályázni, nem pedig azt hazudni, hogy ők szociálisan hátrányos helyzetű emberek, akik zacskózó üzemet álmodtak meg maguknak" - magyarázta, miért volt törvénytelen ez a megoldás, hozzátéve, hogy ezzel a valódi mélyszegénységben élő emberektől vették el a lehetőséget. Ugyanis az ötvenmilliós támogatás

kisebbik része ment fizetésekre, amiből a jómódú alapítók is részesültek;

a nagyobb része pedig furcsábbnál furcsább célokra, vagy különféle (akár saját) cégekhez ment;

ötmillió érkezett nyilvánosságbiztosításra saját cégnek, marketingre egy rejtélyes budapesti cégnek, ötmillió projektmenedzsmentre.

Bíró saját cége, a Hunola Kft. számlázott, a politikus havi 200 ezres fizetést kapott a menedzselésért

Hadházy szerint ennél is durvább, hogy "üzleti tanácsadásra" 2,8 milliót fizettek ki egy Roboáni Kft. nevű cégnek: a vállalkozás 2015-ben a semmiből hirtelen nulla nyereséggel 100 milliós forgalmat csinált, majd eltűnt;

szintén üzleti tanácsokért 1,2 milliót fizettek egy fitnesztermet üzemeltető Not Jam Fit Kft.-nek is.

Havi 300 ezerért béreltek üzemet a helyi takarékszövetkezet vezetőjétől, kiépítettek benne 800 ezerért egy biztonsági berendezést, felújították 10 millióért a termet az EU-s pénzből, majd egy év után otthagyták az egészet. A takarékszövetkezet vezetője vagyonának az értéke így a legszegényebbeknek szánt EU-s pénzből nőtt 11 millióval. Ebből a pénzből pl. száz, valóban hátrányos helyzetű gyerek kaphatott volna 100 ezer forintos ösztöndíjat - írja Hadházy.

Mindez sokatmondó, mint ahogyan az is, hogy Hadházy egészen a választás estéjéig hallgatott a súlyos, korrupciógyanús ügyről. Mint arról a HírTv beszámolt, Tényi István korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása miatt az ügyészséghez fordult. A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője arról tájékoztatta a televíziós csatornát, hogy három napon belül döntenek a beadványról.

Az továbbra is kérdés, hogyha Hadházy Ákos valóban tájékoztatta a baloldali pártelnököket, akkor Gyurcsány Ferenc, Fekete-Győr András, Karácsony Gergely, Jakab Péter, Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes miért nem csinált semmit?