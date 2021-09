Miközben Magyarországot folyamatosan azzal támadják a brüsszeli bürokraták, hogy autoriter az ország, nincs szólás- és sajtószabadság, stb., stb., éppen egy Soros György alapítványához köthető szervezet felmérése állapította meg ennek az ellenkezőjét. Az eredmény igencsak meglepő, ugyanis a németek mindössze 11 százaléka, az osztrákok 15 százaléka érzi magát szabadnak, ezzel szemben Magyarországon 41 százalék, ami azt jelenti, hogy hazánkban a legjobb a helyzet a vizsgált 12 uniós ország közül. Könnyen lehet, hogy olykor még a nagy Soros-birodalom sem figyel, és kiad egy addigi mániájával (rágalmaival) ellentétes felmérést; az is lehet, hogy számított, nemcsak Soros-szervezetek vettek részt a kutatásban, de tény, hogy most ezt a végeredményt közölték. A kutatás egyébként kapcsolódik ahhoz a kérdéskörhöz is, hogy a koronavírus-járványt hogyan kezelték az adott országok. A Mediaworks Hírcentrum összeállítását mutatjuk meg.