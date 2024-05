Durván kiosztották a TV2 sztárját, hatalmas csalódást okozott

Mint ismert, Új műsorvezető párokkal és új játékokkal tért vissza a TV2 képernyőjére a Zsákbamacska. A második évadban Szente Vajk és T. Danny, valamint Marics Peti és Pető Brúnó garantálják a szórakozást. T. Danny, aki nemrég a Dancing with the Starsban is szerepelt, arról beszélt, hogy élvezte a műsorvezetést, sőt, nem kizárt, folytatná is ezt a típusú munkát, szívesen maradna ebben a szerepben a képernyőn.

Nekem alapvetően nem volt tervben, hogy műsorvezető legyek. Én zsűri akartam lenni, meg tudomisén…

Aztán jött ez a lehetőség, és azt kell mondjam, nemcsak tetszett, hanem kaptam egy új irányt. És most már biztosan mondhatom azt, hogy én szeretnék továbbra is ezzel foglalkozni.

Sok ág van még, ahol kipróbálhatom magamat a tévén belül.

De azt gondolom, hogy ez egy nagyon megtisztelő és hálás feladat volt, hogy ezt kipróbálhattam, és ez is érdekel most már" - mondta korábban.

Azonban úgy tűnik, hogy nem mindenki elégedett a rapper műsorvezetői karrierjével, ugyanis egyre többen támadják őt a közösségi oldalakon.

"T. Danny Zsákbamacskában való „műsorvezetői” teljesítménye kritikán aluli! Azt hittem a múlt heti Maricsot nehéz alulmúlni, de neki sikerült.

Konkrétan semmit nem csinál, nagy arcúan vágja a pofákat, nem lehet érteni mit mond, katasztrófa!

Ennél nincs lejjebb ebben a szakmában" - írta egy néző.

"Megpróbálták, de remélem időben rájönnek, hogy nem való műsorba" - idézte a hozzászólást a Bors.

Botrány volt a koncertjén

Az énekesnek sok fellépése van, a múlt hétvégén vendég volt egy koncerten, azonban végül nem úgy sült el, ahogy ő szerette volna, ugyanis nem a dalokról, hanem egy ott történt durva jelenetről beszélnek az emberek.

A felháborító videóra Nagy Adri énekesnő közösségi oldalán figyeltek fel a felhasználók, amin az látható, ahogy az egyik biztonsági őr durván lép fel egy rajongóval szemben, amikor a rapper megérkezik. A jelenet láttán sokan felháborodtak, hogy miért lök fel majdnem egy biztonsági őr egy vékony lányt, sokak szerint nem volt indokolt ez a durva viselkedés.