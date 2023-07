Karácsony Gergely már tagadni sem tudja, bejelentette a csődhelyzetet, az augusztust sem kellett megvárni, már most hitelből működik a főváros. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez Budapest számára mit jelent, hiszen valameddig elüzemel Budapest a bankok pénzén. Az viszont kiderült, hogy a főpolgármester a fontos költségvetési számokkal sincs tisztában.

Elődjétől, Tarlós Istvántól 180+34 milliárd forintot örökölt, és a beszedett iparűzési adó is évről évre megdöntötte a korábbi rekordokat, idén várhatóan meghaladja a 271 milliárd forintot.

Azaz körülbelül 500 milliárd forint plusszal gazdálkodott Karácsony, mégis sikerült csődbe kormányoznia Budapestet.

Brutális jegyáremelést jelentett be

A BKK jegyárak jóval az infláció felett fognak drágulni. Szeptembertől 450 forint lesz egy vonaljegy, a buszon megvásárolva pedig 600 forintba fog kerülni. A 10-es gyűjtőjegy ára pedig 4000 forint lesz. Ez azt jelenti, hogy a két jegytípus átlagban 30 százalékkal drágul, ami bőven az inflációt meghaladó emelés.

2019-ben több mint 200 milliárdos tartalékkal adtam át Budapestet, ebből a Városháza tartaléka októberben 200 milliárd volt

– minderről Tarlós István, volt főpolgármester beszélt egy interjúban. A volt főpolgármester Karácsony Gergely munkája kapcsán megjegyezte: az elmúlt négy évben szinte semmi ígéret nem teljesült, önálló fejlesztés nem indult, nem épültek P+R parkolók és az útfelújítások terén sem történt semmi.

Azóta Karácsonyék maguk ismerték el, hogy csődbe vitték Budapestet, hamarosan totális fizetésképtelenség jöhet. A totális csőd jele a mostani brutális jegyáremelés is. A baloldal elköltötte a fővárosban Tarlós István megtakarításait, és reménytelen helyzetbe került Budapest.

Karácsony mára a csőd szélére vitte a fővárost

Mint arról korábban beszámoltunk, miután Gyurcsány Ferenc a kormánnyal szembeni ellenséges fellépést követelt, április közepén a főpolgármester a „tettek mezejére lépett", és bejelentette, hogy bizonyos adókat nem fizetnek be az államkasszába, továbbá közigazgatási pert is indítanak a szolidaritási hozzájárulás miatt. Mondván: nincs pénz. Időközben kiderült, Budapestet valóban csődközeli helyzetbe kormányozta a vezetése.

TEHÁT VALÓS VESZÉLY A TOTÁLIS FIZETÉSKÉPTELENSÉG!

A főváros által összerakott táblázat szerint már júliusban hatvan milliárdos, augusztusban akár 86 milliárd forintos mínuszban is lehet a budapesti büdzsé.

Karácsony szerint, akinek nem tetszik, szálljon ki az autóból és menjen gyalog

Mostanra a "Budapest elesett" kijelentés szállóigévé vált a fővárosi lakosok körében. A város egyik pontjából eljutni a másikba órákig tarthat kocsival. A Budapesttől távol élők csak nevetnek a főpolgármester átgondolatlan, hozzá nem értő, minden realitást és józan észt figyelmen kívül hagyó dilettáns intézkedésein – például a kihasználatlan biciklisávokon –, a budapestiek számára pedig folyamatos stresszt és kiszámíthatatlanságot okoz.

MOSTANRA A FŐVÁROSBAN A NAP MINDEN SZAKÁBAN DUGÓK VANNAK, ANNAK ELLENÉRE, HOG NYÁR VAN, NINCS ISKOLA. AZ EMBEREK ÓRÁKAT ÜLNEK AZ AUTÓBAN, MIKÖZBEN A KERÉKPÁRSÁVOKAT ALIG HASZNÁLJA VALAKI.

Karácsony Gergely, ahogy eddig is már sokszor megtette, azt üzente a budapestieknek, hogy

SZÁLLJANAK KI AZ AUTÓJUKBÓL, ÉS PRÓBÁLKOZZANAK A TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL VAGY MENJENEK GYALOG.

A főpolgármester dilettáns intézkedései tönkreteszik az autós közlekedést.

PERSZE EZZEL NEMCSAK AZ AUTÓSOKKAL, HANEM TELJES BUDAPESTTEL KISZÚR. MÁRA NEMCSAK AZ AUTÓS KÖZLEKEDÉS LEHETETLENÜLT EL, HANEM A TÖMEGKÖZLEKEDÉS IS.

Karácsony megválasztása után azt ígérte, hogy az első perctől kezdve kivonja az autókat hétvégente a rakpartról, hosszú távon pedig visszaadná azt a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak.

EHELYETT VÉGÜL A JÁRVÁNY ELSŐ HULLÁMA ALATT EGY SZEMÉLYBEN DÖNTÖTT ARRÓL, HOGY A FORGALMI SÁVOK KÁRÁRA JELÖL KI „IDEIGLENES" KERÉKPÁRSÁVOKAT A NAGYKÖRÚTON ÉS AZ ÜLLŐI ÚTON.

Sem Karácsony, sem a helyettesei nem csinálnak semmit

A baloldali főpolgármester-helyettesekről már a Városháza-botrány kulcsfigurája is lesújtó véleményt fogalmazott meg. Gansperger Gyula egyebek mellett arról beszélt, hogy

KARÁCSONY GERGELY NÉGY HELYETTESE KÖZÜL HÁROM NEM CSINÁL SEMMIT, SŐT GYAKORLATILAG MAGA A FŐPOLGÁRMESTER SEM VÉGEZ ÉRDEMI VÁROSVEZETŐI TEVÉKENYSÉGET.

Budapest első emberének látványos semmittevése már korábban is feltűnő volt, hiszen mióta Karácsony 2019-ben elnyerte mandátumát, nem igazán foglalkoztatták a főváros ügyei, s a főpolgármesterséget csak ugródeszkának próbálta felhasználni az országos politika felé. Így például a 2022-es választás kampányában számos alkalommal tett olyan vidéki körutakat, amelyek után délután épphogy csak beesett a hivatalába, de az is kiderült a Facebook-videóiból, hogy szeret későn kelni, s maximum 8 órás műszakokban hajlandó foglalkozni a hivatali teendőivel. Karácsony Gergely számos egyéb elfoglaltsága is azt mutatja, hogy nem elsősorban városvezetőként tekint magára. Így például 2021 nyarától kezdve több hónapig leginkább a miniszterelnök-jelölti kampánya támogatására beindított 99 Mozgalom, valamint a podcastsorozata kapcsán hallatott magáról.

AZ IS KÖZTUDOTT VOLT AZ ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETE ÓTA, HOGY A KARÁCSONY VEZETTE VÁROSHÁZA FONTOSABB POZÍCIÓIT A GYURCSÁNY-KORSZAK EMBEREIVEL TÖLTÖTTÉK FEL.

A kampánypénzbotrányba bukhat bele

Egyre nehezebb helyzetbe kerül Karácsony Gergely: a dollárbaloldal sötét kampányfinanszírozási botrányának mára egyértelműen Karácsonyék 500 milliós pénzmosási ügye lett a központi eleme. Az ügyben felmerül annak a gyanúja, hogy a főpolgármester mozgalmán keresztül külföldi pénzeket mostak tisztára. A NAV nyomoz, hamarosan kiderülhet, kik álltak az egész ügy mögött és bíróság elé kerülnek-e.

A mozgalom számlájára a párbeszédes Perjés Gábor fizetett be több részletben, főleg valutában félmilliárd forintot.

Karácsony Gergely a botrány kirobbanása óta különböző magyarázatokkal állt elő, előbb megpróbálta elviccelni a dolgot, aztán saját magának többször ellentmondva összevissza beszélt, de az még mindig nem derült ki, hogy honnan lett a több százmilliós támogatás.

Nyilvánvaló, hogy emögött a botrány mögött is Gyurcsány Ferenc és emberei állnak. Karácsony Gergely szerencsétlenkedése egyre szembetűnőbb.