A BKV és a BKK Zrt. a Karácsony-időszakban arról vált híressé, hogy a Bajnai-Gyurcsány-tandem, ahogy a kezükhöz kapták a fővárost, beültették a régi baloldali-liberális kormánytagokat és tisztviselőket a különböző fontos pozíciókba - írja a Tűzfalcsoport. Hozzátették: olyanok kaptak igazgatósági és felügyelőbizottsági széket a cégekben, mint például a Gyurcsány-kormány fontos minisztere, Draskovics Tibor, vagy korábbi államtitkára Katona Tamás. De vezérigazgató lett a BKK-ban Bajnai Gordon egykori kabinetfőnöke Walter Katalin is. Egy biztos, anyagilag megéri Karácsony közlekedési cégeinél, hiszen a „nagy fővárosi csőd" közepette, még arra is jutott pénz, hogy rezsitámogatást adjanak a haveroknak, és mindkét helyen kilőtt az igazgatóság tagjainak fizetése. A személyi kiadások több milliárdos többletkiadást jelentenek évente a cégeknek. Mindeközben Karácsony a pénzhiány miatt panaszkodik, és óriási BKK-jegyáremelést jelentett be a múlt héten. A Tűzfalcsoport írását az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

Tíz milliárddal több személyi költség a BKV-nál

A BKV Zrt. már a balos hatalomátvételt követően hatalmas költekezésbe kezdett, hiszen 2020-ra 80 milliárdról 120 milliárdra nőttek a cég kiadásai. Hogy ez miből tevődött össze? Például ekkor már a bérköltségek 8 százalékkal, 4 milliárd forinttal nőtt 2019-ről 2020-ra a cégnél.

A 2022-es beszámolójukból pedig kiderült, hogy hiába volt 163 milliárd forint a közlekedési cég árbevétele, ami 24 milliárdos többletbevételt jelentett az egy évvel korábbihoz képest, mégis kétszer akkora veszteséggel, mínusz 26 milliárd forinttal zárták a tavalyi évet, 2021-hez képest. Az ok itt is például, hogy az Anyagjellegű ráfordítások és a Személyi kiadások is nőttek. Az előbbi 20, az utóbbi közel 10 milliárd forinttal. De nem csak a BKV veszteséges, a cég részeként működő BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. és a BKV Panoráma Kft. is mínuszban zárta a tavalyi évet.

Persze, az igazgatóság tagjai nem jártak rosszul, hiszen az éves összdíjazásuk 36 millió forint volt, míg a felügyelőbizottság tagjai 22 millió forintba kerültek az adófizetőknek. Ez az igazgatóság tagjai esetében pontosan 13 millió forinttal több, a felügyelőbizottság tagjai esetében 7 millióval több mint 2019-ben, az utolsó Tarlós-évben volt. Rájuk szerencsére jutott pénz.

Rezsitámogatásra is volt pénz a BKK-nál, mégis jegyárat emelnek

És hogy mi a helyzet a BKK-nál? Ahogy a Karácsony-brigád átvette a céget, 2019-ről 2020-ra a BKK árbevétele 32 milliárd forinttal csökkent. A BKK jegyértékesítésből származó árbevétele egy év alatt 25 milliárd forinttal csökkent egy év alatt. Ennek ellenére Karácsonyék már ekkor elkezdték a hozzájuk közelálló emberek kitömni, hiszen már 2020-ban 3 milliárd forinttal többet költöttek személyi jellegű kiadásokra, mint egy évvel korábban.

A cég helyzete azóta valamennyire rendeződni látszott, hiszen tavaly nőtt a cég árbevétele: míg 2021-ben 71 milliárd volt, addig a 2022-es évben már 97 milliárdra rúgott ez az összeg. Árnyalja a képet, hogy a cég beszámolójának kiegészítő mellékletéből kiderül, hogy 655 milliárd folyószámlahitelt vettek igénybe a tavalyi évben, míg egy évvel korábban még nem volt erre szükség.

A cég helyzete annak ellenére instabilabb, hogy a Fővárostól 139 milliárd forint támogatást kaptak tavaly, ami 43 milliárd forinttal több, mint 2019-ben. Persze a személyi jellegű kiadások itt is folyamatosan nőttek, 18 milliárdról, 20 milliárdra egy év alatt. Nem csoda, hiszen a beszámoló kiegészítő mellékletéből kiderül, hogy a 2021.évben prémiummal jutalmazott munkavállalók közel 50%-ának prémiuma teljes egészében alapbéresítésre került a 2022. évi bérfejlesztés mellett.

Sőt, a BKK dolgozók egyszeri, 200 ezer forintos rezsitámogatást kaptak. Persze, csak a saját köreikbe tartozó embereknek jutott ilyen nagyvonalú juttatás.

Itt is megérte igazgatósági tagnak lenni, hiszen tavaly 104 millió forint került a részükre kifizetésre, míg ez az összeg két évvel korábban csak 93 millió forint volt.

A lényeg tehát: csőd ide, csőd oda, Gyurcsány emberei mindenképp jól járnak. A pénz elfogyott, és Karácsonyék persze nem magukon, hanem a fővárosi utazókon kezdték a megszorítást. A főpolgármester múlt héten soha nem látott mértékű BKK vonaljegy áremelkedést jelentett be. A bejelentett áremelés szeptember 1-jével lép életbe, ezután egy vonaljegy 450 forint, a fedélzeti vonaljegy 600 forint, illetve a gyűjtőjegy 4000 forintba kerül majd.