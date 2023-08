Aki még nem hallott a Vegnum és Nottevit márkákról, mostantól biztos fog. A hazánkban egyre nagyobb ismertségnek örvendő, népszerű gyártó a természetes, ellenőrzött minőségű összetevők egészségtámogató erejére építette üzleti modelljét. A vállalatnak az egészségünket támogató étrend-kiegészítők és funkcionális élelmiszerek gyártásában tett komoly erőfeszítéseit nemrégiben nemzetközileg is elismerték neves szakemberek:

a Nottevit és a Vegnum termékcsaládokat forgalmazó GEMIL PHARMA-t a NutraIngredients nevű, az egészséges élelmiszerek és étrend-kiegészítők iparágában szereplő vállalatokat évente értékelő globális szaklap 2023-ban Európa top 3 start-up-jába választotta be, köszönhetően a vállalat innovatív szemléletű és magas minőségű termékeinek.

A zsűri a jelölések elbírálásakor elsősorban az innovációt és a megalapozott tudományos, kutatási és/vagy technológiai fejlesztéseket értékelte. Ebben az évben először azokat az újszerű, fenntarthatóság-vezérelt kezdeményezéseket is figyelembe vették, amelyek példaértékűek az iparág számára.A GEMIL PHARMA start-up kategóriában kapott elismerése a cég két egyedi fejlesztésű márkájának szól.A Nottevit a világon egyedülálló, kettős hatású esti stresszoldó, alvást segítő termékcsalád, amely a minőségi alvás mellett szervezetünk különböző éjszaka zajló regeneratív folyamatait is támogatja, legyen szó éjszakai testsúlykontrollról, a bőr éjszakai regenerálódásáról, az immunrendszer alvás közben végzett munkájáról vagy éppen az agy egészségének éjszakai támogatásáról.

A közelmúltban az étvágyat és a testsúlyt csökkentő hatású összetevőket tartalmazó éjszakai protein ital és komplex hatású éjszakai kollagén italok is bekerültek a Nottevit kínálatába.

A Vegnum a zöldség-, gyümölcs- és egyéb növényi kivonatokban rejlő standardizált mikrotápanyagok és antioxidánsok egészségtámogató hatását felismerve fejleszt prémium minőségű, vegán – de nem csupán vegánoknak szánt – étrend-kiegészítőket és funkcionális élelmiszereket. Érdekesség és külön büszkeség a cég számára, hogy a Vegnum kapszulás termékekben található 30 féle, antioxidánsokban gazdag zöldség- és gyümölcskivonatot 18 országból válogatják össze, melyek közül a spenót, a fekete ribizli és a sárgarépa Magyarországról érkezik. A nemrég piacra dobott Vegnum Nutri Fruits termékcsaládjuk fejlesztésekor pedig az volt a cél, hogy egészséges nassolnivalót kínáljanak az üres kalóriák helyett, így kerültek a sűrített gyümölcsbe természetes egészségtámogató hatóanyagok (pl.: élőflóra, vas, magnézium, C-vitamin, ashwagandha).

Gratulálok a NutraIngredients 2023 Awards shortlistjére került döntős vállalkozásoknak, valóban elképesztő teljesítmény, hogy idáig eljutottak – fogalmazta meg elismerő szavait Ewa Hudson, a NutraIngredients kiadó vásárlói visszajelzéseket elemző szolgáltatásának, a Lumina Intelligence-nek egy igazgatója. A GEMIL PHARMA vezérigazgatója elmondta: a vállalat nagyon büszke az elismerésre.

„Lassan 3 éve tapasztaljuk, hogy a készítményeinket kipróbáló vásárlók nagyon elégedettek azok hatékonyságával, minőségével és emiatt hűségesek hozzánk. Sok pozitív visszajelzést kaptunk már szakmai irányból is, a dietetikusok, táplálkozástudományi szakemberek, sőt háziorvosok is elismerően nyilatkoztak fejlesztéseinkről. Ilyen komoly nemzetközi és a legmagasabb szakmai körökből érkező figyelem azonban valóban nagyon megtisztelő.

A nyugat-európai és Európán túli terjeszkedés előkészületei néhány hónapja elindultak. Rengeteg tárgyalásunk van potenciális értékesítő partnerekkel az Egyesült Királyságtól egészen Kanadáig vagy Délkelet-Ázsiáig. Európán belül a német piac abszolút prioritást élvez, az előjelek szerencsére bíztatóak" – beszélt a cég jövőbeli terveiről Herczku Milán vezérigazgató. Hozzátette: a GEMIL PHARMA a német piacon már el is indult online, fix szakmai partnerekkel.

Az étrendkiegészítők világában óriási a zaj és a termékek valódi élettani hatása sajnos nincs sztenderdekhez, követelményhez kötve. Nagyon kivételes az olyan gyártó, forgalmazó, akinek párhuzamosan fontos a klinikailag tesztelt alapanyag használata, az innovatív jelleg, a hatékonyság együtt és nem a minimumra törekszik. "Az a sikeres hozzáállás a gyártók részéről, ha a fogyasztók kihívásait nem akarják egyszerre, egy termékkel megoldani, hanem egyedi fejlesztésű termékkel adnak választ egy adott problémára. Ezek a gyártók nem engednek a színvonalból és bátran vállalják akár a nemzetközi megmérettetéseket is, mert hisznek a saját termékükben." – véli Dr. Némedi Erzsébet biotechnológus és táplálkozástudományi szakember.

Mindezek után nem meglepő, hogy több hazai híresség is előszeretettel áll a start-up termékei mellé (köztük az egészséges életmód szószólója, Erős Antónia), hiszen ők is tudják, hogy a megbízható minőségű, hatékony és ellenőrzött alapanyagokból készülő termékeket nem is olyan könnyű megtalálni a piacon.

„A fejlesztések mellett nem toljuk félre a gyógyszeriparból hozott, minőség iránti igényességünket. Nagy gondot fordítunk arra, hogy kizárólag ellenőrzött forrásból vásároljunk természetes hatóanyagokat, mindig garantáljuk a megfelelő hatóanyag tartalmat, és rengeteg olyan összetevőnk van, amelyek mögött a hatásosságot vizsgáló plusz humánklinikai vizsgálatok állnak" – árulta el a GEMIL PHARMA vezérigazgatója.

Úgy tűnik, a GEMIL PHARMA sikeréből az egészségtámogató termékeket kereső fogyasztók sem szeretnének kimaradni, hiszen mind az új, mind a visszatérő vásárlóik száma folyamatosan és dinamikusan növekszik. Sok sikert kívánunk nekik a jövőben!