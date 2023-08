Óriási botrányt okozott a dollárbaloldal tiltott külföldi kampánytámogatása, amelyet megpróbáltak mikroadományoknak álcázni. Előbb Márki-Zay, majd Karácsony álmozgalma bukott le, utána pedig egyre több ügy derült ki, bizonyítva, hogy a baloldal már régen így próbálja tisztára mosni a sötét eredetű pénzeket. Legelőször Fekete-Győr András, a Momentum azóta csúfosan megbukott elnöke beszélt zavarosan arról, hogy pártja mikroadományokból kezdte el működését. Később Juhász Péter és Hadházy Ákos is rekordgyorsasággal tudott pénzt gyűjteni. A baloldali médiában is több példa volt arra, hogy mikroadományokra hivatkozva kerítettek elő gyanús hirtelenséggel több százmillió forintot.

A 2022-es országgyűlési választás idején négymilliárd forintnyi dollár érkezett a magyar baloldal szereplőihez,és később az is kiderült, hogy 2021 és 2022 ősze között félmilliárd forintnyi külföldi támogatás került Karácsony Gergely kampányszervezetéhez, a 99 Mozgalomhoz.

Mindkét történetben felbukkan Bajnai Gordon és Korányi Dávid neve, és mindkétszer azt a nehezen hihető magyarázatot adták, hogy a pénz mikroadományokból gyűlt össze.

Azóta már a hatóságok is nyomoznak az ügyben. Most bemutatunk néhány furcsa baloldali pénzgyűjtést, amelyet a mikroadományokra hivatkozva mutattak be.

Honnan volt pénze a Momentumnak?

Legelőször a Momentum nevezetű szélsőbaloldali párt (akkor még - micsoda meglepetés- mozgalom) adta elő még 2017-ben, hogy ők mikroadományokból élnek. Fekete-Győr András akkor azt nyilatkozta, hogy fizetése nincs, a megtakarítását éli fel - ami viszont hivatalosan mindössze 1,5-2 millió forint volt.

A Momentum pénzügyei nem először kerültek a középpontba. Az LMP közeli Reflektor blog még 2017 júliusában azt firtatta, honnan szedett össze több tízmilliót a párt a bodajki fesztiváljára, amelyen alig pár tucatnyian vettek részt. Fekete-Győrék a jegyeladással és mikroadományokkal próbálták magyarázni a dolgot.

Fekete-Győr egyébként összesen hét hónapnyi jogászi és öt hónapnyi parlamenti gyakornokoskodás, valamint négy hónapnyi versenyszférabeli munka után jött rá, hogy ő inkább miniszterelnök szeretne lenni - és azt állította, hogy ennyi szakmai előmenetel után ilyen sokan látták az ellenzék vezérét benne. A kampányokhoz, fesztiválszervezéshez, pincebérlethez és az eltitkolt lakás-iroda bérléséhez szükséges pénzügyi támogatás rögtön ott sorakozott a semmiből jött mozgalom ajtajánál, ráadásul ő személyesen is félre tudott tenni annyi pénzt, amiből majdnem másfél év után már fenntartott egy lakást és fedezte kiadásait.

Gyorsan gyűlt a pénz Juhásznál, miközben a kutya nem szavazott rá

2018-ban az Együtt – a Korszakváltók Pártja végül a szavazatok 0,66 százalékát szerezte meg, ami azért fontos, mert ha egy párt nem szerez egy százalékot, akkor vissza kell fizetnie az államtól kapott kampánytámogatást.

A támogatás 153 millió forintot tett ki, amiért a párt vezetői saját, személyes vagyonukkal is feleltek. A választás után azonban az Együtt öt irányítója, köztük Juhász Péter, kiálltak a nyilvánosság elé és tudatták: nincs pénzük.

Így közzétették személyes bankszámlaszámukat, s arra kérték szimpatizánsaikat, kisebb-nagyobb összegekkel segítsék meg őket és csak úgy záporoztak a mikroadományok! Azoktól az emberektől, akik ugyan nem szavaztak a pártra, de pénzt hajlandóak voltak adni - legalábbis ezt állították Juhászék.

A párt vezetői 2018. április 10-én hirdették meg a pénz-, helyesebben mikroadomány-gyűjtést. Öt nap múlva már 85 millió forintról, nyolc nap múlva 118 millióról számoltak be, a gyűjtés tizedik napjára már 130 millió jött össze, május 23-án pedig 141 milliónál tartottak. Június 17-én érkezett a bejelentés: összegyűlt a visszafizetendő 153 millió forint.

Vagyis két hónap elég volt ahhoz, hogy egy olyan párt, amelyre alig 37 ezren szavaztak, összegyűjtsön 153 millió forintot - szavazónként több, mint négyezret.

Gyors gyűjtés, majd lakás Bécsben

A mikroadományokkal remekül tud trükközni az anarchista Hadházy Ákos is. Az eddig minden pártját eláruló képvisleő 2020-ban is állítólag pár óra alatt gyűjtött össze állítólag nyolcmillió forintot. Idén pedig az is kiderült, hogy Hadházy Bécsben vett lakást.

Páratlanul sikeres adománygyűjtések?

Érdemes felidázni a volt indexesek blogjának az indulását is, mivel akkor is mikroadományokra hivatkoztak. A Telex 2021-ben azt írta, hogy hogy az indulás óta addig eltelt tíz hónapban 823 millió forintot gyűjtött az emberektől. A Kontra akkor utánaszámolt és azt írták, ha kivesszük a cseh támogatók 70 millióját, marad tíz hónapra 753 millió, az a Telex által elismert 50 ezer támogatóra fejenként 15 ezer forint, képtelenül magas összeg. Persze, ha a 753 millióból, mondjuk 750 millió egyetlen adományozótól érkezik, már nem is oylan lehetetlen. Ugyanezen időszak alatt hirdetésekből és a hétköznapi előfizetési díjakból mindösszesen 148 milliót sikerült összehozniuk...

AMIN VISZONT NEM LEHET ELÉGSZER CSODÁLKOZNI, AZ A MASSZÍV NYERESÉGESSÉG. RÖGTÖN, 10 HÓNAP UTÁN TÖBB MINT FÉLMILLIÁRDNYI PROFITOT VOLT KÉPES TERMELNI A TELEX



– írta a Kontra akkor.

Emlékezetes, hogy 2018 elején bukott el a Politis-projekt. Ezt találta ki Dudás Gergely, az Index korábbi főszerkesztője, az volt a célja, hogy egy olyan lapot hozzon létre, mely tisztán olvasói adományokból működik. Ez persze a konkurens baloldali lapoknak nem tetszett, meg is kezdték a sajtóhadjáratot Dudás ellen, aki nem adta fél, végül csak akkor, mikor lejárt a kiszabott határidő, a mikroadományok meg csak nem gyűltek. Dudás a tervezett 990 ezer euró, azaz akkor mintegy 300 millió forint helyett csupán annak 12 százalékát, körülbelül 36 millió forintot tudott szerezni a két hónapon át tartó gyűjtés alatt, de végül ehhez sem jut hozzá, mivel a támogatók visszakapják a pénzüket.

Az ő példája mutatta meg: lehetetlen mikroadományokból ekkora összeget összeszedni.

Gulyás Márton lebuktatta Sorost?

Végül pedig idézzük fel Gulyás Márton, szélsőbaloldali propagandista esetét is. Hosszú évekig arról beszélt, hogy őt is mikroadományozók finanszírozzák. Idén azonban már bevallotta, hogy kaptak olyan pénzeket is, amelyek Soroshoz köthetők. Mint fogalmazott,

tehát végső soron ott van a sornak a végén Soros György is, ezt kár eltagadni.

Szerinte egyébként nem lehet piaci alapon finanszírozni, amit csinálnak.

Ha csak ez az este piaci alapon lenne finanszírozva, akkor nem lenne zenekar, nem lenne élő közönség. Lenne két kamera és mögöttünk a szponzor –

részletezte Gulyás Márton.