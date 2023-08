Tisztelt Szerkesztőség,

Alapvetően ritkán szoktam problémázni, ha egy szolgáltatás, vagy termék nem megfelelő, az apróbb hibákat igyekszem elfogadni, és a helyzethez illően kezelni, figyelembe véve, hogy a túloldalon is emberek dolgoznak, és bárki hibázhat. De vannak helyzetek, amik azért túlmennek bizonyos határon, és méltánytalannak érzek.

Adott egy átlagosnak tűnő kedd este – a különbség azonban jelentős, hiszen a feleségem születésnapja van. Előtte lévő este téma volt, hogy vacsorázni menjünk e valahova, vagy rendeljünk valamit, hogy ne kelljen a főzéssel vesződni. Sushi-ra és a rendelésre esett a választás. Aznap késő délután kiválasztásra is került az étterem (Sushi Wan), és összeállítottam a rendelésünk. A wolt mobil alkalmazása jelezte is, hogy az étterem vette az igényt, és már készíti is. Akadt némi csúszás a kiszállításban, de mivel a sushi esetében nem veszélyeztet minket a kihűlés veszélye, ez abszolút nem okozott problémát. A csomagot átvéve sem tűnt még semmi problémásnak, a csomagolás igényesnek tűnt, azonban kibontva az ételeket, jött a nem várt fordulat... A legtöbb nigiri és maki felborulva érkezett, ami a kisebbik problémát szülte. Viszont ami felett már nem igazán lehetett szemet hunyni, hogy kimaradtak a csomagolásból a wasabit és gyömbért elválasztó elemek, így 4 doboznak a tartalma kvázi meghempergett előre a csípős wasabiban, fittyet hányva a felett, hogy a fogyasztó szeretné e csípősen enni az ételt vagy sem. A problémát egyből jeleztem a Wolt chaten, és amint fényképeket kértek, dokumentáltam is a történteket – mivel nem igazán fordult velünk még ilyen elő, nem is zsigeri, hogy mit kell tenni. Az ügyfélszolgálat elnézést kért, majd kompenzálni szeretett volna a kiszállítási díjjal, ami figyelembe véve, hogy 20 000 forint fölött volt jóval a rendelés végösszege, a vicc kategóriát súrolta. Kár, hogy nem volt senki humoránál a kialakult helyzetben. Tovább víve a beszélgetést, eszkalálták az étterem felé a helyzetet, majd az a válasz érkezett, hogy

„Az étterem is nagyon sajnálja a történteket, azonban nem tudnak neked ezért kompenzációt felajánlani."

Szó szót követett, majd egy órán keresztül, ahol senki sem akarta érteni, hogy mulasztás történt, emiatt az ételek jelentős része fogyaszthatatlan lett, és ez elfogadhatatlan. A futáron szerették volna leverni a történteket, amikor egyértelmű volt, hogy a csomagolásban vannak hiányosságok. Az ügyintéző nem volt hajlandó konkrét elutasítási okot mondani, hogy miért nem tud megfelelő mértékű kompenzációt adni, hivatkozott belsős szigorú szabályzatra, NDA-re és még egyéb bűvös szavakra, de kérdéseim konkrétumok nélkül maradtak. A nap végén ott voltunk egy félre sikerült ünnepi vacsorával, részben éhesen, és minderre még pénzt is költve. A beszélgetést lezáró üzenetemben a fogyasztóvédelem és sajtó emlegetésre az 1 300 Ft-os kompenzációt kiegészítették még 3 700 Ft-al, ami pontosan mutatja, hogy mennyibe is veszik az átlagos ügyfelet. Egy bárdolatlan tréfa ahogy a Wolt és a Sushi Wan kezelte a helyzetet, visszaélvén a kiszolgáltatottsággal, hiszen a pénzt és jutalékot már mindenki eltette.

Mit tehet ilyenkor az ember? Elfogadható, hogy van egy hatalmas cég, aki semmiért se felel, semmit se kell elmondania az ügyfélnek, és még kompenzálni se tudja, ha probléma csúszott a gépezetbe? Egy étteremben ilyenkor már rég sűrű elnézések közepette hozzák újra az ételt, és/vagy leszünk a ház vendégei, ezzel szemben a szép új digitális világban, sűrű elnézések mellett, senki se tud tenni semmi érdemit, tájékoztatást sem adnak, a felelősséget se vállalja senki, de a vevő ott marad pénze nélkül, éhesen, csalódottan és bosszúsan. 2023-ban valahogy nem így kéne kezdődnie sem pedig végződnie az ügyfél élménynek, és az ügyfél kezelésnek.

