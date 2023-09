DOHÁNYTERMESZTŐK - Drónokkal is ellenőrzi a NAV a dohánytermést a földeken, ugyanis a dohánypiac megtisztítása a cél. Előfordul, hogy egy regisztrált termesztő trükközni akar, és a nyers dohány egy részét a fekete piacra akarja eladni. Az elmúlt években több gazdálkodót is eljárás alá vont a Nemzeti Adó -és Vámhivatal. Van aki ellen már vádat is emelt az ügyészség, és akár 6 év börtönt is kaphat.

KITERJESZTETT VALÓSÁG AZ OKTATÁSBAN - A kiterjesztett valóság segítségével sajátíthatják el a pénzügyi tudatosság alapjait a diákok a Pénziránytű Alapítvány kiadványaival. A multimédiás tartalom a szórakozva oktatás jegyében segíti az új ismeretek megszerzését.

120 NAP 120 FÉLMARATON - 120 nap alatt 120 félmaraton. Újabb emberfeletti teljesítmény a magyar Forest Gumpként is ismert Piringer Lászlótól. Az ultrafutó ezzel a Guinness rekordok könyvébe szeretne bekerülni. Mi pedig megörökítettük az utolsó kilométereket.

GYÓGYÍTÓ KÉPEK - Gyógyulást elősegítő képek lettek kihelyezve az Országos Onkológiai Intézetben. A fiatal, mindössze 13 éves művész összes eddigi festményét az intézménynek adományozta. Sávolt Karolina alkotásaival a betegeknek szeretne örömet okozni, bízik benne, hogy művei erőt adnak a gyógyuláshoz, és segítenek a betegeknek átlendülni a nehéz időszakokon.

HÁBORÚ - Tovább folytatódtak a kölcsönös dróntámadások Oroszország és Ukrajna között. Mindeközben Kijevbe érkezett az amerikai külügyminiszter, hogy további támogatásáról biztosítsa az ukrán ellentámadást. Az Egyesült Államok emellett Észak-Koreát kéri, hogy ne szállítson fegyvereket Oroszországnak.

BABA SÍRÁS - Anyukák, nagymamák, figyelem! Lehet, hogy a mesterséges intelligencia ezentúl megfejti Önök helyett a babasírás okát! Egy 15 éves palesztin lány a napokban egy telefonos applikációt fejlesztett, ami segíthet rájönni, hogy milyen ok bújik meg a kisgyerekek könnyei mögött.

ÁSATÁS KUTYÁK - Speciálisan kiképzett kutyák segítségével akár háromezer éve kialakított temetkezési helyeket is megtalálhatnak a régészek. Most megmutatjuk, hogy Németországban egy ókori római utat hogyan fedeztek fel a négylábúak.

AGANCSOZÓ TÁRSASJÁTÉK - Pár napja került forgalomba az Agancsozó nevű társasjáték. Feltalálója egy Somogy vármegyei erdész, aki négy éves kitartó munkával érte el, hogy ma már bárki kezébe veheti a játékot. Cél, hogy akik játszanak vele, megismerjék a szarvasok életét, csodálatos világát.