A felvételek tanúsága szerint az agresszív csoportok fenyegetőleg, a támadóeszközeiket is bevetve nyomulnak előre, komolyabb kihívások elé állítva a határvadász egységeket. Jól szervezett akcióról van szó, ami abból is látható, hogy a létrákkal, csapszegvágókkal, valamint hegesztőtrafókkal is felszerelt illegális bevándorlók a határkerítés különböző pontjain egyszerre, a hatóságok figyelmét is megosztva kísérlik meg az átkelést - olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Az embercsempészbandák nem is titkolják, hogy min ügyködnek, hiszen például a TikTokra feltöltött videóikon még szinte kérkednek is annak bemutatásával, hogy miként juttatják be hazánk területére az illegális migránsokat. Az egyebek mellett a 400-59, valamint a Killer Group címkékkel ellátott videóikban félelemkeltő módon, kihívóan menetelnek a láthatóan más földrészekről és idegen kultúrákból érkező határsértők, akik a többi között olyan felvételeken is láthatók, amelyeken marihuánának látszó dohányterméket fogyasztanak, vagy éppen a magyar rendőrséget becsmérlik.