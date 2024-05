Hogy lehettek ennyire tehetetlenek Robert Fico testőrei?

A szakember felhívta a figyelmet arra is, felmerülhet, hogy egy gyűlölködő, radikális baloldali figura azt gondolja, hogy ami Szlovákiában sikerült, hátha sikerülhet itt is. Az azonban fontos, hogy itthon nagyon nehéz hozzájutni lőfegyverhez. És a megelőzés is Magyarországon tökéletesen működik.

Spöttle közölte, vannak most már tényleg nagyon vékony, ing alatt hordható mellények, amikről egy 9 milliméteres pisztolynak a lövedékét felfogják, vagy késszúrást is felfognak. Ezekkel a könnyű mellényekkel legrosszabb esetben is egy bordatöréssel meg lehet úszni egy lövést.

Sajnos, ugye pontosan látjuk, hogy a baloldalon milyen gyűlöletcunami látható a konzervatívok ellen – zárta a szavait Spöttle.