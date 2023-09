Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn a Parlament őszi ülésszakának első ülésén felhívta a figyelmet arra, hogy Tompos Márton és a baloldal is összevissza beszél, és ahhoz képest amit mondtak, a háború folytatódik, ráadásul most már mindenki azt mondja, az is, aki korábban nem ezt mondta, hogy egy elhúzódó háborúra kell számítani. Az államtitkár szerint a háborúpárti álláspontról soha nem késő a békepártira váltani.