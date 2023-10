Nem érthet valaki mindenhez, igaz ez a nőgyógyászatra is: nem ugyanaz az orvos operálja a méhnyakrákot, kíséri végig a lombikkezelést vagy végzi el a genetikai ultrahangot. Dr. Vörös Annának, az L33 Medical alapítójának meggyőződése, hogy a köztünk élő polihisztorok ideje lejárt, és egyáltalán nem mindegy, hogy az egészségügyi beavatkozásra, vizsgálatra szoruló nő milyen szakemberhez kerül.



Mint fogalmazott, a tökéletes nőgyógyász megtalálása sokszor nehéz feladat, de nem elfogadható, ha valakit megalázóan kezelnek, futószalagon vizsgálnak, vagy ha ítélkeznek felette. Különösen úgy, hogy nagyon magas azoknak az aránya, akik a magánegészségügyben keresik nagy összegekért a számukra legjobb megoldást. Ha tehát valaki rossz érzésekkel hagyja el a rendelőt, az intő jel, hogy nem volt jó helyen.



„Ennek van egy emberi oldala, hiszen mi nők nem vagyunk egyformák. Ha a testvérünknek vagy a barátnőnknek tetszik, ahogy egy fodrász dolgozik, az még nem jelenti azt, hogy más ízlésének is megfelel. Ugyanez igaz a nőgyógyászokra is. Azt a szakembert kell megtalálni a negatív élmények elkerüléséhez, akinél a páciens képes megnyílni, kérdéseket tehet fel, vagyis egy hullámhosszon van az orvosával” – sorolta Dr. Vörös Anna.



Úgy folytatta, az érem másik fele, hogy számtalan olyan esetről hallani akár páciensektől, akár barátnők beszélgetései során vagy olvasni internetes fórumokon a hozzászólásokban, hogy sok esetben nem veszik igazán figyelembe, hogy a beteg mit akar, riogatják, esetenként kérdőre vonják, hogy miért 40 évesen szült, miért szült ennyi gyereket, miért feküdt össze fűvel-fával. Ugyan nem mindenkinek bájcsevejre van szüksége, az ítélkezéstől mentes ellátáshoz minden nőnek joga van, hívta fel rá a figyelmet.

Visszafizetik a kezelés költségét, ha a páciens elégedetlen



Dr. Vörös Anna az L33 Medical hálózatában közel 50 orvossal dolgozik együtt, közülük 35-en nőgyógyászok. Mint fogalmazott, számukra a szakmai kompetencia, az emberi kapcsolódás és a megfelelő időpontok, valamint hozzáállás harmonikus egyensúlyában rejlik a sikeres ellátás titka.



„Ha valaki nálunk nem kapott megfelelő ellátást, elismerjük, hogy hibáztunk. Ezt a felelősséget annyira komolyan vesszük, hogy hajlandóak vagyunk visszatéríteni a kezelés költségét, ha a páciens úgy érzi, hogy az ellátás nem volt sem szakmailag, sem emberileg megfelelő” – jelentette ki.



Hozzátette, a céljuk nem az, hogy mindenki csak hozzájuk járjon – erre nem is lenne kapacitásuk –, hanem hogy a nők tudják, milyen bánásmódot érdemelnek és tisztában legyenek a jogaikkal és lehetőségeikkel egy nőgyógyászati vizsgálat során.



Mi több, ezzel egyúttal példát is szeretnének állítani a magyar orvostársadalom elé, hogy mindenki vállalja nyíltan a felelősséget azért, amilyen munkát végez. Ezt magukra nézve kötelezőnek érzi, ezért az orvoskollégákat is gondosan és tudatosan választják ki annak érdekében, hogy a páciensek biztonságban érezhessék magukat bármely élethelyzetben.