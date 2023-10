A MÁV-nál a tervezett járműkarbantartások egy része elmaradt az orosz–ukrán háború miatt, hiszen számos alkatrészt keletről rendeltek. A MÁV-Start vezérigazgatója szerint a legnagyobb problémát az M41-es mozdonyok okozzák, de problémás a Desiro, a Bz-k üzemeltetése is.

Mivel a beszerzések átfutása két-három hónapra csökkent, így azt remélik, hogy az alkatrész-utánpótlás megoldódik. Mindez azonban nem elegendő, éppen ezért

a MÁV csoport használt járművek beszerzésében látja a megoldást,

ezzel próbálják a járműállományt feltölteni. A Máv-Start most 46 izraeli használt motorvonatot tervez megvásárolni. Erről már meg is indultak a tárgyalások.

A vasúti szaklap szerint az ABB Scandia által 1990 és 1996 között Dániában gyártott, Israel Railways által üzemeltetett IC3-as motorvonat

160 és 180 kilométer per órás sebességre képesek.

Az IC3-asok ugyan Magyarországon nem, de Izraelen kívül Európában is ismertek. A dán nemzeti vasúttársaság, a DSB Dániában és Svédországban használja őket, Spanyolországban pedig a Renfe üzemeltet ilyen típusokat. Korábban pedig az Egyesült Államokban az Amtrak, Kanadában pedig a Via Rail is alkalmazta a motorvonatot.

Az izraeli tervek mellett a MÁV éppen a napokban jelentette be, hogy

használt, de kiváló állapotban lévő mozdonyokat bérel egy francia lízingcégtől. Ezek október közepén állnak forgalomba - írja a Világgazdaság.