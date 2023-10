Az Ukrajnával szomszédos Magyarország és Moldova is azt szeretné, hogy minél hamarabb véget érjen a háború, ugyanis mindkét ország közvetlenül szembesül annak rendkívül súlyos negatív kihatásaival - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A tárcavezető a moldovai miniszterelnök-helyettessel, Dumitru Alaibával közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy mindkét ország az ukrajnai háború közvetlen szomszédságában él, és rendkívül súlyos negatív kihatásokkal szembesül emiatt.

Két olyan ország és két olyan nemzet, amely semmifajta felelősséggel nem viseltetik ezen háborúért, mégis mind a moldávok, mind a magyarok most már több mint másfél éve fizetik a háború árát

- húzta alá.

Majd rámutatott, hogy Magyarország és Moldova is sok menekültet fogadott be, mindkét fél számára komoly kihívást jelent a külső körülmények nyomán egekbe szökő energiaárak és infláció kezelése. Mind Moldova, mind Magyarország példája és helyzete világosan bizonyítja, hogy mennyire veszélyes a háború szomszédságában élni, és hogy milyen súlyos nehézségek adódnak abból (.) Éppen ezért mindketten azt szeretnénk, ha ez a háború most már minél előbb véget érne" - hangsúlyozta.

Minél előbb véget ér a háború, annál kevesebb ember hal meg, s minél előbb véget ér a háború, annál jobban tudjuk csökkenteni a saját polgárainkra rakódó terheket. Még egyszer mondom: sem Moldova, sem Magyarország, sem a moldáv, sem a magyar emberek nem tehetnek erről a háborúról, semmilyen felelősség nem terhel minket, mégis folyamatosan fizetjük a háborúnak az árát

- tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a jelenlegi kihívások felértékelik a gazdasági együttműködés fontosságát, amely enyhíthet a nehézségeken valamelyest. Szavai szerint ezért is jó hír, hogy

tavaly rekordot döntött a kétoldalú kereskedelmi forgalom, értéke 43 százalékos növekedéssel elérte a 190 millió eurót.

Leszögezte: a moldovai piac vonzó a magyar beruházók számára, akikhez a chisinaui kormány korrektül áll, és akiknek fontos, hogy az OTP vezető pozícióban van a helyi bankpiacon és mintegy 30 millió eurós beruházást hajtott végre az elmúlt időszakban a szolgáltatása színvonalának javítása érdekében. Ennek kapcsán hozzátette, hogy a magyar pénzintézet hangsúlyos jelenléte megteremti a lehetőségét más magyar vállalatok biztonságos működésének is Moldovában, ahol a magyar export jelentős részét a gyógyszeripari termékek és az állati takarmányok adják.

A miniszter végezetül kijelentette, hogy

a kormány mindig is támogatta és ezután is támogatni fogja az európai uniós tagjelölt Moldova integrációs törekvéseit, az ország csatlakozása ugyanis elősegítené a versenyképességét drámai módon veszítő közösség megerősödését is.

Fontosnak nevezte, hogy amikor döntést kell hozni idén arról, hogy melyik országokkal kezdődjenek el a valódi csatlakozási tárgyalások, akkor az érintett államokat külön-külön értékeljék, és így egyikük se kerülhessen "csapdába".

Azaz azt mi nem támogatjuk, hogy Moldova csatlakozási folyamata azon múljon, hogy Ukrajna milyen tempóban tud előre haladni az integrációs folyamatban. Minden országot egyenként kell mérlegelni, minden ország teljesítményét egyenként kell értékelni, és mi azt gondoljuk, hogy Moldova jó ütemben halad előre az európai integrációs folyamatban

- mondta.

Illetve közölte, hogy mivel Moldova jelentős kihívásokkal szembesül logisztikai, szállítási, kereskedelmi szempontból is az ukrajnai háború miatt, ezért Magyarország a fegyveres konfliktus végéig támogatja az ország teljes körű EU-s vámmentességét. Szijjártó Péter újságírói kérdésre reagálva elmondta, hogy nem tudni magyar áldozatról az olaszországi buszbalesettel kapcsolatban.

Sem az olasz hatóságok, sem konkrétan az olasz katasztrófavédelem operatív központja, sem egyetlen olyan egészségügyi intézmény, ahova a sérülteket vitték, sem az olasz rendőrség nem közölt velünk olyan hírt, amely szerint magyar áldozatok lennének, illetve senki nem kereste a hozzátartozóját a mi konzuli szolgálatunknál

- tudatta.