Alapjogokért Központ: Politikai abúzus balról

Osváth Zsolt baloldali propagandavideós, Márki-Zay Péter korábbi rajongója kedden este az ATV műsorában hirdette a pénteki baloldali tüntetést, amit a régi trükkel megpróbálnak függetlennek beállítani. Pedig a szervezők azok, akik nemrég minden létező eszközzel ágáltak a gyermekvédelmi törvény ellen - írja az Alapjogokért Központ.

"Rögzítsük: Magyarországon a gyermek szent és sérthetetlen. Politikai hasznot húzni a kiszolgáltatottságukból, vagy tort ülni sebzett gyerekek felett pedig egyenesen bűn. Utóbbira számtalan példát tudunk hozni, ha tetszik, ha nem, a magyarországi baloldalról. Most a korábban az LMBTQIA-fanatizmusért rajongó baloldaliak azok, akik megpróbálják kioktatni a jobboldali közösséget a gyermekvédelemből, ők, akik sosem tekintettek egyetértési pontként a következőre: a gyermekeket minden rendelkezésre álló jogi és politikai eszközzel védeni kell" - írja a cikk.

Márki-Zay szerint a gyermekvédelem „ostoba” és „uszítás”

A baloldal akkori közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter a gyermekvédelmi törekvéseket „ostoba” és „uszító” szavakkal jellemezte, ugyanő többször is kijelentette: „ez teljesen fölösleges népszavazás, és nem is szabad részt venni rajta.” Képes volt azt is mondani, hogy „személy szerint aberráltnak és kimondottan tahóságnak tartom azt, hogy beleírták azt [az Alaptörvénybe], hogy az apa férfi, az anya nő.”

Donáth: a gyermekvédelem figyelemelterelés

Donáth Anna szintén azon az állásponton volt, hogy a gyermekek védelme indokolatlan. A Momentum jelenlegi elnöke így foglalta össze az ellenzéki összefogás álláspontját: „Nincs vita a hat párt között abban, hogy a homofób népszavazás bevonása a választás napjára figyelemelterelés és dezinformáció.” Párttársa, Cseh Katalin nemes egyszerűséggel „agyzsibbasztó butaságnak” nevezte a gyermekek védelmét.