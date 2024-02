Fekete-Győr sem vállalja a felelősséget tetteiért

A volt momentumos elnök szerint az, hogy részt vett a tüntetésen, annyit jelent, hogy élt a véleménynyilvánítás szabadságával, ám továbbra is hivatalos személy elleni erőszaknak számít a feladatukat ellátó rendőrök felé füstgránátot dobni. A Magyar Nemzet arra is felhívja a figyelmet, hogy Fekete-Győr András az ATV műsorában leszögezte, szerinte jelenleg ő egy koncepciós per áldozata. A politikus úgy fogalmazott:

Egy koncepciós eljárásban vagyunk. Azok, akik megélték az államszocialista időket, talán láttak vagy olvastak ilyenekről.

A volt Momentum-elnök azt mondta, 2018-ban a magyar emberekért tüntettek, mire a műsorvezető megjegyezte, hogy nem a tüntetés miatt kapta a büntetést. Fekete-Győr András válaszul egyből rávágta: