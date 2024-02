Orbán Viktor Magyarországon és egész Európában is utat mutatott

Gazdaságközpontú, higgadt, átgondolt, tényszerű - ezek jellemezték a huszönötödik évértékelő beszédét Orbán Viktornak, amely érthetően tartalmazott retrospektív elemeket, hiszen 2019 a legutóbbi békeév, amikor kiugró gazdasági növekedés, alacsony hiány és inflációs környezet jellemezte a gazdaságot – mondta Ifj. Lomnici Zoltán. A Századvég jogi tanácsadója szerint a fajsúlyos témákat érintette a miniszterelnök, a mikro- és makroökonómiai összefüggésekig több fontos kérdés, így az energiafüggőség felszámolása is szoba került. A politikai baloldal (csekély) jelentőségéhez mérten kapott szót, ugyanakkor a nemzetközi baloldal káros politikájának háttérbe szorítására több javaslatot is adott a szuverenista tábornak Európában és az Egyesült Államokban is: vissza kell térnie Donald Trumpnak a Fehér Házba (MAGA) és Európában is egy új európai jobboldali fordulatra van szükség, hogy naggyá tegyük a kontinensünket. (MEGA).

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A szakember rámutatott ami a jogalkotási folyamatokat illeti: a kegyelmi ügy tárgyilagos értelmezéséből kiindulva egy tovább fejlesztett gyermekvédelmi intézkedés és normacsomag is rögzítésre került, mint ahogyan a köztársasági elnök szükségszerűen gyors megválasztása és a svéd NATO csatlakozás parlamenti ratifikációjának kérdése is.