A baloldal brüsszeli tevékenysége miatt indított vizsgálatot az Európai Ügyek Bizottsága

a Magyarországgal szemben áskálódó, hazugságok alapján a brüsszeli bürokrácia önkényesen, a jogi normákra tekintet nélkül indított eljárásokat.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a dollárbaloldal be is vallotta az akcióit. Emlékeztetett Gyurcsány Ferenc (DK) volt miniszterelnök egyik rádióinterjújára, ahol a volt miniszterelnök "termelési jelentés szerűen" számolt be a Magyarország elleni áskálódásokról. Kitért Hajnal Miklós (Momentum) nyilatkozatára is, amelyben az ellenzéki képviselő büszkeséggel számolt be arról, hogy a Momentum EP-képviselői elérték, hogy Magyarország ellen jogállami eljárás induljon.

Deutsch Tamás arról is felhívta a figyelmet, hogy nincs a magyar belpolitikának olyan történése, amelyekről a Momentum, a DK, a Jobbik és az MSZP ne tájékoztatná az európai parlamentet azzal a szándékkal, hogy tegyenek rendet Magyarországon.