Ajándék szélvédő bevonatot osztogattak a biztonsági övet használóknak

Magyar innováció a szélvédő törés ellen

"A magyar fejlesztésű ZERO GLAS-szal egy olyan áttörést értünk el, amely minden autós számára nélkülözhetetlen lesz. Az általunk létrehozott bevonat egy éven át megvédi a szélvédőt a kőfelverődések okozta sérülésektől. A hidrofobitásának (vízlepergető képesség) köszönhetően, 50 km/órás sebességnél a szélvédőre kerülő vizet is azonnal lepergeti, így a sofőrök akár esőben is kristálytiszta látási viszonyokat élvezhetnek. Évente egyszeri alkalmazással a ZERO GLAS megtakaríthatja a gyakori javítások vagy a teljes szélvédőcsere költségeit, és a legjobb, hogy pár perc alatt könnyedén, otthon is felvihető, nem igényel szakértői beavatkozást" – mutat rá a termék előnyeire a ZERO GLAS képviselője.