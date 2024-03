Így próbálja védeni a dollárbaloldal Gyurcsány bűnöző embereit

Fekete-Győr András sem akar lemondani

Fotó: Cegledi Adam

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is hiába szólította fel az elítélt baloldali képviselőket arra, hogy mondjanak le. A kormánypártok nevében Kocsis elmondta, hogy a baloldalnak be kell fejeznie a közéleti erőszakot és az emberek hazugságokon alapuló hergelését. Hiszen hergelnek, erre számos példa van, de csak hogy egyet említsek, a szélsőbaloldali politikusok – köztük Fekete-Győr András – provokációja miatt gyújtotta fel a csőcselék azokat a szánkókat, amelyeket rászoruló gyermekeknek adományoztak volna. Nem csak felgyújtották őket, hanem összezúzták és el is loptak néhányat az antifa módszereit egyre jobban magukénak valló „tüntetők”.

Rotyis Bálint az Origónak adott interjúban elmondta, hogy az olyan agresszív Gyurcsány-párti politikusok, mint Varju László abban a hitben cselekednek, hogy a tetteiknek nincs és nem is lehet következménye. A Nézőpont Intézet elemzője kijelentette, hogy a magyar igazságszolgáltatás kiállta a próbát, hisz a baloldali politikusok akarata ellenére a bíróság nem engedett a politikai nyomásgyakorlásnak, megőrizte függetlenségét.

Szerinte viszont az eset arra is rávilágított, hogy amennyiben a baloldal lenne hatalmon, nemcsak szavakban, hanem akár kormányzati intézkedéssel és nyomásgyakorlással is vegzálta volna a magyar igazságszolgáltatást Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy