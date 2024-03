Nagyon rossz hír érkezett az időjárásról

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Hétfő

Az ország délnyugati tájain, illetve északkeleten erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és ezeken a tájakon az eső is eshet. Máshol változóan felhős idő lesz csapadék nélkül. Az északnyugati szél megélénkül. 10-15 fok lesz.



Kedd

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, de délnyugaton továbbra is borús maradhat az ég. Néhol zápor, a hegyekben hózápor előfordulhat. Reggel 1, délután 10 fok körül alakul a hőmérséklet.



Szerda

Sok napsütés várható, nyugaton és keleten némi gomolyfelhővel. Nem lesz csapadék. Reggel ismét lehet gyenge fagy, délutánra 10-15 fok köré melegszik a levegő.



Csütörtök

Vastag fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést, de eső nem lesz. A délnyugati szél gyakran lesz élénk. 15 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.



Péntek

A gyakran erősen felhős égből elszórtan fordul elő záporeső. A DNy-i szél élénk marad. Tovább melegszik a levegő: akár 18 fok is lehet.