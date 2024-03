Szijjártó Péter: Tavaly ismét megdőlt a magyar-amerikai kereskedelmi forgalom rekordja

- fogalmazott.

Szijjártó Péter.

Fotó: MARTON_KIRALY

Majd kitért arra is, hogy a magyar-amerikai biztonságpolitikai együttműködés is sikerként értékelhető, Magyarország aktívan szerepet vállal például az Iszlám Állam elleni koalíció munkájában is, s azon kevés NATO-tagállamok közé tartozik, amelyek teljesítik védelmi kiadásaikban a két százalékos GDP-arányt. Továbbá szavai szerint fontos pont az is, hogy mindkét országban nagy szerepet játszik az atomenergia.