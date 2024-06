Az olasz-albán csata esélyese előzetes egyértelműen a címvédő Olaszország volt, ám külön érdekességet szolgált a meccsre, hogy az albán válogatott játékosai közül tizen is Olaszországban futballoznak- öten a kezdőcsapatba is bekerültek -, és kilencen a Serie A-ban játszottak a nemrég zárult idényben.

Albán és olasz szukolók a meccs előtt

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Az Európa-bajnokságok történetének leggyorsabb gólja után gyorsan fordított Olaszország

Az olaszok a Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Jorginho, Barella - Frattesi, Lo. Pellegrini, Chiesa - Scamacca összeállításban kezdték a meccset, míg a az albánok a Strakosha - Hysaj, Djimsiti, Arlind Ajeti, Mitaj - Asllani, Ramadani, Bajrami - Asani, Broja, Seferi tizeneggyel léptek pályára.

Egészen hihetetlenül kezdődött a meccs, az albánok már a 22. másodpercben megszerezték a vezetést:

az olaszok védője, Dimarco dobta oda érthetelten módon Nedim Bajraminak a labdát, aki a tehetetlen Donnarumma mellett a bal felsőbe lőtt (0-1).

Az Európa-bajnokságok leggyorsabb gólját szerezre Bajrami, az eddigi rekord az orosz Dmitrij Kiricsenko nevéhez fűződött, aki a 2004-es Eb-n 65 másodperc után vette be a később Európa-bajok görögök kapuját.

Bajrami az Eb-k történetének leggyorsabb gólját szerezte

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Nem sokáig kellett azonban várni az olaszok egyenlítésére,

egy kis szöglet után Pellegrini beadása után Alessandro Bastoni közelről fejelt a kapuba (1-1).

A 16. percben pedig már az olaszoknál volt a vezetést:

Scamacca lövése pattant le egy albán védőről, ami Barella elé került, aki 17 méterről kapu jobb oldalába lőtt (2-1).

Az olaszok gyorsan fordítottak

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

A gyors gólok után visszaállt a meccs a "rendes kerékvágásba", megnyugodtak a csapatok, de továbbra is az olaszok birtokolták többet a labdát és játszottak sokkal veszélyesebben. A 33. percben már kétgólos is lehetett volna az olaszok előnye, de Frattesi jó helyzetben, négy méterről a bal kapufát találta el, Strakosha még bele tudott kapni a labdába. Hét perccel később Scamacca került nagy helyzetbe, de ezt is védeni tudta az albán kapus. Az utolsó pillanatokban még Pellegrini fejes okozott veszélyt, de újabb gól már nem esett, így 2-1-es olasz vezetéssel mentek a csapatok a szünetre.