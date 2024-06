A pokolból a 16 közé juthat a magyar válogatott, ha úgy játszik, mint 3 éve

Mosolygó magyar szurkolók Kölnben

Az első döbbeneten már régen túl vagyunk, sőt, olyanok is vannak, akik meg sem döbbentek. Ők azok a magyar szurkolók, akik kiutaztak Kölnbe és akik a meccs lefújása után rögtön arról kezdtek el beszélni, hogy a vereség fáj, de a továbbjutás nem veszett még el. A helyzet majdnem teljesen ugyanolyan, mint 2021-ben volt.

Akkor a hazai rendezésű Európa-bajnokság első meccsén 80 percig nagyszerűen játszottunk, majd a 84., 87., és 92. percben kapott gólokkal nyert ellenünk Portugália 3-0-ra.

Négy napra rá az akkor világbajnok franciák következtek, s ellenük szédületes játékkal értünk el 1-1-es döntetlent, majd az utolsó csoportmeccsen a 80. percben még mi vezettünk 2-1-re a németek ellen. Ezzel csak azt szeretnénk mondani, hogy egy 0-3-as vereség után is fel lehet állni a padlóról.

Kőkemény harc zajlott a magyar és a svájci csapat közben Kölnben

Fotó: Javier Soriano/AFP

Majdnem ugyanott tartunk, mint három éve

Most a helyzet majdnem teljesen ugyanaz. Kikaptunk egy erős csapattól, de nem olyan erőstől, mint 2021-ben Portugália volt. Három nap múlva jönnek a házigazda németek, ellenük most sokan egy fabatkát sem adnának a győzelemért vagy a pontszerzésért, de ki az, aki 2021-ben adott volna bármit is azért, hogy nem kapunk ki Franciaországtól?