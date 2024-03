Szijjártó Péter telefonon egyeztetett Szergej Lavrovval

Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy hazánk a terrorizmus minden formáját a lehető leghatározottabban elutasítja, ezért mindig is részt vesz és részt is fog venni a nemzetközi terrorellenes erőfeszítésekben. "Most is azon a véleményen vagyunk, hogy a terrorizmus egyre súlyosbodó globális kihívás, amelynek a kezeléséhez egyre fokozódó nemzetközi összefogásra van szükség. Magyarország az ilyen nemzetközi összefogásokban mindig részt vett és részt fog venni a jövőben is" - szögezte le.

