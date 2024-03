"Veled vagyunk, Judit!", kiállnak korábbi kollégái Varga Judit mellett

Mint arról az Origo is beszámolt, kedden osztotta meg Varga Judit a házasságának tragédiáját, és vallott őszintén arról, milyen is volt az élete Magyar Péter mellett. „Éreztem a csatot, ahogy a hátamat megüti” – írta egy helyen. A korábbi igazságügyi miniszter felkavaró írásában azt is elmesélte, egy alkalommal Magyar hogyan ment haza éjjel és hogyan bánt vele. Majd a korábbi tárcavezető közösségi oldalán újabb megdöbbentő posztban írta le, milyen volt az élete Magyar Péter mellett.