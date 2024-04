Baloldali hízelgés: Demszky Gábor-képpel dicsekedett Magyar Péter

Magyar Péter számára tehát egy ilyen ember (Demszky Gábor) a példakép, akinek a képét kitette a falán.

Magyar Péter mindig is baloldali volt, bármit is hazudott korábban

Magyar Péter a hazudozásai ellenére soha nem volt jobboldali, hanem mindig is baloldali volt. Magyar Péter mellett egyre több baloldali politikus, közéleti személy bukkan fel. Március 15-én a Magyar Péter által szervezett rendezvényen például színpadra lépett Nagy Ervin RTL-es sorozatszínész, az eseményre érkezőket a nyíltan kormányellenes Koncz Zsuzsa dalaival várták. Ott volt a programon Epres Attila színész is, aki nemrég egy interjúban a magyarokat primitív néphez hasonlította, amelynek „elég, ha jut kenyérre, nem vágyik a szabadságra”, és a borderline személyiségzavarhoz hasonlította Magyarország mentális állapotát. Mindezek mellett még gyávasággal is megvádolta a magyarokat.