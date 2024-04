Információink szerint az ismerősei (mármint Magyar Péter ismerősei) régebb óta Pszicho Petinek hívják. Mit tudsz erről?

Magyar Pétert már az iskolában is Pszicho Petinek hívták - legalábbis ezt mondták róla többen, akik akkor is ismerték. Elnézve a viselkedését, nem igazán csodálkozom ezen. Magyar Péter egy agresszív ember, aki bántalmazta a volt feleségét, de a valódi énjét azok is megtapasztalhatták, akik követték a szombati rendezvényét. A követőit, illetve munkatársait is több alkalommal “lehülyézte”. Így egy komoly ember nem viselkedik.