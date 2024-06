A korábbi wimbledoni negyeddöntős Camila Giorgi 32 évesen úgy döntött, felhagy a profi tenisszel. Az egykori világranglista-26. olasz teniszezőnő utoljára idén márciusban, a Miami Openen versenyzett, ahol vereséget szenvedett a világelső, és azóta a negyedik Roland Garros-trófeáját is megszerző Iga Swiatek ellen. Giorgi nagy népszerűségre tett a játéka mellett az alakja miatt is, amelyet rengetegszer megmutat a több mint 740 ezer követőjének a közösségi médiában. A Dailystar felidézte, hogy a 2022-es Roland Garroson azért volt a figyelem középpontjában, mert egy mérkőzése elején a székbíró rászólt, hogy cserélje le a ruháját, amelyen nem megfelelő módon szerepelt egy logó. Giorgi azonban nem tett eleget a kérésnek, mert nem vitt magával a pályára csereruhát, így végül lejátszhatta az eredeti darabban a meccsét.

Camila Giorgi májusban visszavonult a profi tenisztől, azóta nem tudni, pontosan hol van, és csupa negatív hír érkezett róla

A visszavonult teniszezőből, Camila Giorgiból bűnöző lett

Camila Giorgi korábban többször is beszélt arról, hogy érdekli a divattervezői szakma, valamint szívesen kipróbálná magát íróként is, a visszavonulása óta azonban nem ilyen hírek érkeztek róla. Az olasz sajtóban ugyanis az a hír járja, hogy

Giorgi nyomtalanul eltűnt, miután nem fizetett bérleti díjat, majd ki is rabolta azt a házat, amelyet Toszkánában saját maga bérelt.

Ráadásul az olasz adóhatóság is nyomoz utána, és júliusban meg is kellene jelennie a vicenzai bíróságon még egy korábbi ügy miatt, amikor lebukott, hogy hamis a koronavírus elleni védőoltásról szóló igazolása.

A Bild arról számolt be, hogy Giorgi az egyesült államokbeli San Diegóban tartózkodhat, ám az olasz exteniszező hiába tett közzé az elmúlt napokban több Instagram-történetet is, azokban a hollétéről nem adott pontos információkat, így továbbra is rejtély, hogy merre lehet.

