Megdöbbentő leleplezés Bécsben: megvan honnan pénzelik Magyar Pétert- videó

Még a cég is ugyanúgy Gyurcsány Ferenc korábbi titkoszolgálati miniszteréhez, Ficsor Ádámhoz kapcsolódik.

A cégadatokból az is kiderült, hogy az Estratos lényegében nem más, mint a Datadat cégcsoport korábbi osztrák leányvállalata, a Datadat GmbH, amelyet nemes egyszerűséggel átneveztek. A cég tulajdonosi köre nem változott, az ügyvezető továbbra is az egykori baloldali titkosszolgálati miniszter, és az Estratos Digital székhelye is megegyezik a jogelőd Datadat GmbH címével.