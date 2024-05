Gyurcsányné azzal dicsekszik, hogy a magyar emberek ellen dolgozik

Annak a pártnak az EP-listavezetője, amit maga Gyurcsány Ferenc elnököl, tényleg eljutott a csúcsra, vagy a gödör aljára, nézőpont kérdése. A kormányzásuk alatt is mindent megtettek, hogy elvegyenek bármit az országtól, az emberektől, de sok év ellenzékiségéből is lett ez a programjuk. A nemzetközi programjuk. Ez a kínos, kedves Klára! Nem csoda, hogy a magyarok nem bíznak bennük, és ennek minden választáson hangot is adnak 2010 óta. Június 9-én újra megtehetjük! Ott leszünk!