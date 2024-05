Jégeső és viharos szél miatt is kiadták a risztást, de végig esni fog pünkösdhétvégén?

Az éjjel érkezett záporok fokozatosan északkeleti irányba vonulnak. Intenzív eső (15-25 mm), és viharos (60-75 km/h) széllökés is előfordulhat, illetve néhol jég sem kizárt.

Délután újabb eső várható, köztük heves zivatarok is, leginkább az Észak-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén. Itt jégeső (ált. 1-3 cm), és viharos szél is (ált. 60-80 km/h) előfordulhat. Heves zivatarokhoz nagyobb méretű jég (3+ cm) erősen viharos (80-90 km/h-t meghaladó) széllökés, esetleg felhőszakadás (ált. 20-30 mm) is társulhat. Az esőzés az éjszakai órákban is folytatódik - írja a Hungaromet.

Péntek

A reggelig tartó záporok, zivatarok után átmenetileg többórás napsütés várható, majd újabb eső, akár felhőszakadás, jégeső is lehet, és a szél is megerősödik. A hőmérséklet 22-23 fok körül alakul.

Szombat

Sok napsütésre lehet számítani, már csak északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.

Pünkösd vasárnap

Napos idő valószínű, majd délután szórványosan alakul ki zápor, zivatar. A délnyugati szél megélénkül. 22-29 fokos maximumok lesznek.

Pünkösd hétfő

A napsütést gyakran zavarják gomolyfelhők, és többfelé fordulhat elő zápor, zivatar. 25 fok körüli nyárias meleg várható. Az északkeleti szél néha megélénkül.

Kedd

Lehet számítani záporra, zivatarra, felhőszakadásra. A csapadékos idő ellenére marad a 25 fok körüli meleg - olvashtó a Köpönyeg oldalán.