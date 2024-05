Késsel a kezében követelt pénzt a szüleitől egy férfi Borsodban

Május 2-án, csütörtökön reggel egy borsodi településen egy férfi egy nagy méretű konyhakést vett elő, majd

azzal fenyegetve szüleit követelt tőlük 2000 forintot.

Először az anyjához ment, akinek elmondta ha nem ad neki pénzt, akkor megöli. Eközben a fiú lefogta a hátsó bejárati ajtót, hogy az anyja ne tudjon elmenekülni előle. Ekkor az anyja elmondta, hogy nincs nála pénz, ezért a fiú behívta az apját az udvarról. Mikor az apa az ajtóhoz ért, akkor a nő tőle kért segítséget miközben elmondta mit tett a fia. A férfi ekkor közölte a gyerekével, hogy hívni fogja a rendőrséget. Emiatt a fiú az apjához lépett, ezért a nőnek sikerült a teraszra menekülnie, aminek az ajtaját is magára zárta, nehogy a fia megint bántani akarja.

Ezután a fiú lökdösni kezdte apját, akinek a kezét olyan durván megszorította, hogy azon véraláfutásos sérülések lettek.

Az apa, hogy véget vessen a fia ámokfutásának, kihozott a kamrából egy körülbelül 2000 forintos pezsgőt és azt átadta a gyerekének. Azonban ez a fiúnak nem volt elég és azzal fenyegette apját, ha nem kap pénzt, akkor betöri a kocsi ablakát és abból kiveszi a pénztárcáját.

A kép illusztráció!

Fotó: Thinkstock

Az anya el akarta kerülni, hogy a fiú még dühösebb legyen, ezért átadott neki 1000 forintot.

A fiú ezután elment otthonról.

A bíróság szerint a letartóztatásban lévő férfi ellen akár 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetést is kaphat, aminek tudatában felmerülhet a szökés és elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye is. Ugyanis a férfinek nincs munkahelye, ezért a szülei pénzéből él, akiktől már korábban is követelt erőszakos módon pár ezer forintot. Emiatt a bíróság elrendelte a férfi egy hónapos letartóztatását.

Egy mátraverebélyi férfinak is elrendelték a letartózását, aki a fegyverrel fenyegette meg ismerősé. Az ismerős egy buszról szállt le, mikor a férfi oda lépett hozzá, hogy pénzt kérjen tőle. A férfi azt állította ismerősének, hogy kergetik a rendőrök ezért sürgősen pénzre van szüksége, hogy el tudjon menekülni. Az ismerős azonban ennek ellenére sem tudott a férfinek pénzt adni, ezért az annyira dühös lett, hogy egy pisztolyt vett elő, amivel fenyegetni kezdte ismerősét.