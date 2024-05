Brutális balesetet okozott egy kotrógép-kezelő Borsodban

Tavaly június közepén egy borsodi település egyik utcájában egy férfi egy mini-kotrógéppel egy 130 centiméteres árkot ásott ki. A gép kanala azonban elszakított egy nyomás alatt lévő vízbekötő csövet. Ekkor a férfi egyik munkatársa a műanyag csövet megtörte, hogy elállítsa a vízfolyást, amíg a szerelők a helyszínre érnek. A munkás a csövet elkezdte mozgatni és félbe akarta hajtani, de a nyomás alatt lévő cső szabad végéből, a víz a munkagép fülkéjébe spriccelt a víz.

A kotrógép kezelője ösztönösen elhajolt a víz elől, miközben a kezét a fordítókaron hagyta, ami miatt a minikotró kanala az árokban lévő munkást a könyökénél megütötte és az árok falához lökte.

A balesetben a munkás súlyosan megsérült.

A mini-kotrógép kezelője megszegte az a jogszabályt, miszerint az ilyen gépek indításakor biztosítani kel, hogy a munkás elhagyhassa azt a területet, ahol a munkagéppel fog dolgozni és ő hangjelzéssel kell figyelmeztetni a gép indításakor.

Mivel a férfi ezeket nem tartotta be, ezért veszélyeztette az árokban dolgozó munkás testi épségét.

Az ügyészség tárgyalás mellőzésével a munkagép kezelőjével szemben büntetővégzésben próbára bocsátást indítványozott.

A kép illusztráció!

Fotó: Pixabay

