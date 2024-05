Trükkös módszerrel loptak szigetelőanyagot egy raktárból – videó

Egy cég bábolnai telephelyén dolgozott két férfi, akiknek az volt a feladatuk, hogy rakodjanak, anyagot mozgassanak, illetve az egyik férfi áruszállítást is végzett egy teherautóval. Két éve a két férfi a raktárból 53 tábla szigetelőanyagot lopott el úgy, hogy az egyikük a teherautóval a bejárathoz állt, a másik férfi a raktárból targoncával bepakolta az árut a teherautó rakterébe, majd ő is beült az autóba. Ezután a lopott áruval elhajtottak a cég egy másik bábolnai telephelyére, ahova ellenőrzés nélkül be tudtak menni.

Erről a telephelyről a több mint 1 millió forint értékű szigetelőanyagot egy harmadik a férfi - aki nem tudott arról, hogy az áru lopott - a saját teherautójával elszállította. A rendőrség nem sokkal később ettől a férfitól lefoglalta a szigetelőanyagot, így a lopás által okozott kár megtérült.

A Komáromi Járási Ügyészség a nagyobb értékre elkövetett lopás miatt benyújtott vádiratban mindkét elkövetővel felfüggesztett szabadságvesztésre tett indítványt.

Korábban arról írtunk, hogy egy biharkeresztesi cég alkalmazottja volt egy férfi, akinek a munkaviszonya 2022 végén szűnt meg. Utolsó napján azonban nem adta le a munkáltatójától kapott tankolókártyát, mint később kiderült, nem a feledékenysége miatt. Nyolc hónapig igyekezett minél többször használni, végül összesen 4500 liter üzemanyagot vásárolt közel 2,7 millió forint értékben. A férfi részletes beismerő vallomást tett, csalás miatt indítottak eljárást ellene.

Egy nyugdíjas a bábolnai munkahelyén takarítóként dolgozott. Munkája során minden irodába, szobába beléphetett. Abba az irodába is, ahol a cég a bevételét tárolta egy lemezkazettában, amelyet nem zártak le, így könnyen elvihette belőle a pénzt, aki tudta, hol van. A gyanú szerint a 65 éves nő idén január és június között rendszeresen lopott a cég pénzéből. Alkalmanként több százezer forintot vett el a kasszából, fél év alatt összesen 23 millió forint kárt okozott. A pénzből kerti gépet, ruhákat, üdülést fizetett, bútorokat, elektronikai termékeket és sporteszközöket vásárolt, és a lakása felújítására is költött.