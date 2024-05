Ezért került börtönbe Magyar Péter anyós-gazdasági vezetője

A milliárdos piramisjáték ügyében hozott jogerős ítélet fényében a Magyar Nemzet szerint nyugodtan lehet "igazi nagypályás csalónak" nevezni Magyar Péter jobbkezét. Noha Sájer Mária papíron XXI. rendű vádlottja volt egy milliárdos bűnügynek, az az iratokból egyértelműen kiderül, hogy tevékeny részese volt a csalássorozatnak és közvetlen kapcsolatban állt az elsőrendű vádlottal, F. Attilával, akinek letartóztatása után ráadásul Sájer Mária vitte tovább a bizniszt.

A lap emlékeztet, hogy a piramisjáték szálai egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és testvére, F. László, illetve az általuk létrehozott, S. Máriát is a soraiban tudó bűnszervezet megszámlálhatatlan embert vert át.

Az ikerpár nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de alig 1,5 milliárdot fizettek vissza tőke vagy kamat formájában a megtévesztett embereknek.

A hálózat 10–30 százalékos kamatokkal csábította a befektetőket, amit csak néhány embernek fizettek ki.

A pénz többnyire nejlonzacskókban, többek között benzinkutaknál, a BankCenter előtt vagy épp plázák parkolójában vették át. Az eltűnt milliárdok nyomára azóta sem bukkant a hatóság.

A csalási botrány kitervelőjét végül tizenegy évre ítélték, de F. Attila hamarosan szabadulhat a rácsok mögül. Magyar Péter bizalmasa, egyben élettársa édesanyja már egy ideje szabadlábon van, de korábban ő is több évet ült börtönben, mivel a csalási ügy miatt négy évre ítélték. Sájer Mária a jogerős ítélet szerint összesen 350 millió forintos kárt okozott.

De nézzük a részleteket!

Sájer Máriát, mint XXI. rendű vádlottat a Fővárosi Ítélőtábla 2018-ban háromrendbeli, különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben (ez valamivel enyhébb minősítés, mint az első fok által megállapított bűnszervezet), üzletszerűen, társtettesként elkövetett csalás bűntette miatt mondta ki bűnösnek. Ebből ráadásul két cselekményt folytatólagosan követett el. Ezen túlmenően az ítélőtábla kétrendbeli, jelentős kárt okozó, bűnszövetségben, üzletszerűen, társtettesként elkövetett csalás miatt is elítélte Magyar bizalmasát. Ebből egy cselekmény kísérleti szakban maradt – olvasható a jogerős bírósági ítéletben, amely azt is tartalmazza, hogy S. Mária a bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségét is elkövette.