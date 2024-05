Szijjártó Péter: A terrorszervezeteket le kell győzni, a civil lakosság életét meg kell óvni

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint tárcavezető a jordániai kollégájával, Ajmán Szafadival közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az október 7-i izraeli terrortámadás egészen új korszakot nyitott a Közel-Keleten, amelyben a nemzetközi közösségnek a konfliktus eszkalációjának, egy nyílt államközi háború kitörésének megelőzésére kellene összpontosítania.

"Mi Jordánia stabilitását, józan észre alapuló hozzáállását azért is tartjuk kulcsfontosságúnak, mert úgy látjuk, hogy az ilyen, józan észre alapuló politikák jelentik a reményt arra, hogy a béke egyszer még ide visszatérhessen a Közel-Keleten" - jelentette ki.

És természetesen el kell érnünk azt is, hogy soha többet a világon sehol ne ismétlődhessen meg olyan terrortámadás, amely október 7-én érte Izraelt" - fűzte hozzá.

Ugyanakkor arra is kitért, hogy mindent meg kell tenni a civilek megóvása céljából. Elfogadhatatlannak nevezte a humanitárius tevékenységek hátráltatását, és egyúttal felszólított a túszok minél hamarabbi szabadon engedésére.

Kiemelte, hogy hazánk nagyra értékeli a közel-keleti ország szerepét a térségbeli stabilitás fenntartása, illetve a terrorizmussal és a szélsőségességgel szembeni küzdelem terén. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a látogatáson több megállapodást is aláírtak, az egyik értelmében évi négyszáz jordániai hallgató tanulhat ezután is évente a magyarországi egyetemeken. "Ez a legnagyobb szám, amit egy országból fogadunk" - mutatott rá.

Emellett közös képzési programot indítanak a fiatal diplomaták számára, továbbá szorosabbra fűzik az együttműködést a környezetvédelem területén is, illetve ifújsági együttműködésbe kezdenek - emelte ki.

Majd hozzátette, hogy a magyar kormány az elmúlt öt év során négymillió dollárnyi értékű támogatást nyújtott Jordániának a menekültek ellátásához, és a munka eredményességének javítása érdekében a Hungary Helps program képviseleti irodát fog nyitni Ammánban.