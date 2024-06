Visszanyerte a Fidesz Baját és az I. kerületet

A hivatalba lépő baloldali városvezetés még a bajainál is nagyobb káoszt teremtett maga körül az elmúlt négy és fél évben: V. Naszályi Mártáék többek között

parkolási díjat akartak kivetni a kerületi lakosokra;

a koronavírus-járvány alatt egyes esetekben háromszorosára emelték a vendéglátóhelyek teraszai után fizetendő közterület-használati díjakat;

két és félszeresére akarták emelni a bérlakások lakbérét;

akadályozták, hogy a budavári bérlők megvásárolhassák az otthonukul szolgáló lakásokat;

havi mindössze 24 ezer forintért adták ki az MSZP-közeli Politikatörténeti Intézetnek a felszámolásra ítélt Borsos Miklós-múzeumot;

a városképet elcsúfító, bóvli kereskedelmi pavilonokat helyeztek ki a Szentháromság térre;

bedöntötték a Várnegyed önkormányzati újságot;

nem akartak elszámolni a Vérmező 200 millió forintos felújításával, valamint hagyták gazossá és szemetessé válni az I. kerületet.

Mindemellett V. Naszályi Mártát közokirat-hamisítás miatt jelentették fel egy 2020-ban kihirdetett költségvetési rendelet miatt, és a polgármester egy túlárazottnak vélt szerződés megkötése miatt is hasonló sorsra jutott idén tavasszal. Az már csak a hab a tortán, hogy V. Naszályi Mártát egy cukrászdatulajdonos „védelmi pénz” követelésével vádolta meg, és az is felháborodást okozott, hogy zsíros megbízási szerződést kötött Lamperth Mónikával. Sőt, a Gyurcsány-korszakból ismert Lamperthhez köthető jegyző is sok millió forintos jutalmat kapott.

Lamperth Mónika tehát Baja mellett Budaváron is részese volt a baloldal bukásának.

Ezek után az már a mínuszos hírek közé is alig fér be, hogy Budavár DK-s alpolgármestere is bekerült a hírekbe, méghozzá egy gyanús céghálóval.