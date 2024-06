Börtönbe kerülhet Magyar Péter?

Magyar Pétert a hatalom érdekli. Fotó: Polyák Attila - Origo

Magyar Péter titkolózása és valós szándékainak elfedése mögött az a szándék húzódhat, hogy elkerülje a közvélemény haragját és a politikai támadásokat. Azáltal, hogy együttműködést keres Metsolával, egyértelművé válik, hogy olyan politikai irányvonalat követ, amely szemben áll Magyarország, a magyar és európai emberek érdekeivel, valamint határozottan az európai liberális és globalista eszméket támogatja.

Hogyan értékelhető, hogy felvették a pártját a háborúpárti Néppártba, és most már a háborúpárti Weberék irányítják?

Az 1976-ban alapított Európai Néppárt (EPP) már évekkel ezelőtt feladta a keresztény-konzervatív gyökereit, most pedig az egyik utolsó olyan képviselőjét, aki még ezeket az értékeket vallotta, a KDNP-s Hölvényi Györgyöt is lecserélte a bűnös politikai genezissel rendelkező Magyar Péterre és EP-képviselőire. Hölvényi ugyanis kijelentette, hogy amennyiben felveszik Magyart az EPP-be, elhagyja a Néppártot. A Manfred Weber vezette képviselőcsoport a mennyiséget választotta az értékek helyett. Manfred Weber maga is számos háborúpárti kijelentést tett, az általa vezetett pártban pedig hasonló magatartást várnak el a tagoktól, így Magyar Péter is hasonlóan beállhat a brüsszeli fősodorba, és megszavazhatja azokat a határozatokat, amelyek a háború elhúzódásának és eszkalációjának a veszélyét hordozzák. Weber már az ukrajnai háború első napjaiban, 2022 februárjában világossá tette háborúpárti nézeteit a Frankfurter Allgemeine Zeitungban, ahol azt nyilatkozta: „Ukrajna háborúja miatt szégyenkeznünk kell. Naponta szembesítenek azzal, hogy Németország és az EU túl naivan állt hozzá a diktátor Putyinhoz. A bombái Ukrajnára hullanak, de támadása a szabadság és demokrácia ellen irányul.” Később, 2024 januárjában ezt a nézetet tovább erősítette egy tweetben: „Ukrajna Európa, Európa Ukrajna. Mindegy, meddig tart, de Oroszországot le kell győzni Ukrajnában.”