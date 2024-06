EP-képviselőség: Magyar Péter megint lebukott, hogy hazudott

A választási kampány során nemcsak Magyar Péter, hanem a baloldali propagandasajtó is többször azt állította, nem veszi fel EP-mandátumát megválasztása esetén, mégis úgy tűnik, hogy a havi 7-8 milliós fizetése volt a cél mindvégig. Most összegyűjtöttük Magyar Péter és a baloldali sajtó írásait arról az elmúlt hónapokban, hogy miért nem fogja felvenni az esetleges EP-mandátumát a Tisza párt alelnöke. 2024 márciusában még olyat is mondott Magyar, hogy a piacról fog megélni június után. Korábban pedig kamuállásnak minősítette az EP-képviselőséget.

Hiába nyilatkozta Magyar Péter korábban, hogy nem tervez beülni az Európai Parlamentbe, elmondása szerint sokan próbálják meggyőzni az ellenkezőjéről. Ezért a követőihez fordult, és szavazást indított. Bár Magyar Péter arról beszélt, hogyha bejut az Európai Parlamentbe, nem veszi fel a mandátumát, a közösségi oldalán hosszasan érvelt amellett, miért lenne mégis jó, ha európai parlamenti képviselő lenne. A szavazáson végül több mint 70 százalékot kapott, hogy menjen Brüsszelbe. A Mandiner birtokába jutott beszélgetésből kiderült, mit is gondol valójában az új baloldali politikus a „brüsszeli munkáról”. Tavaly nyáron Magyar Péter egy ismerősével csetelt a Messengeren, és a Tisza Párt alelnöke azt írta, hogy képviselőként elég két hetet kint lenni, és a képviselőség a legnagyobb kamuállás a világon havi húszezer euróért. Magyar Péter ismerőse azért juttatta el a lapnak a beszélgetést, mert felháborítja, hogy miközben Magyar Péter az egész kampányban „politikai megváltóként” próbált tetszelegni, saját EP-listát indított, sőt, ő is vezette, néhány hónapja még nagyon is sarkos véleménye volt a brüsszeli munkáról, gyakorlatilag semmibe vette és egyfajta „kifizetőhelyként” tekintett rá. Folyamatosan hazudott az uniós képviselőségéről Magyar Péter

Fotó: Polyák Attila - Origo

Így beszélt összevissza Magyar Péter Most összegyűjtöttük részletesen, hogy mikor és hol mondta Magyar azt, hogy nem lesz EP-képviselő: „…nyilatkoztam már korábban, hogy az Európai Parlamentbe biztos, hogy nem ülök be." Telex – 2024. május 27.



Tehát én a továbbra is úgy tervezem, hogy a piacról fogok megélni, hogyha adott esetben már azt is mondtam egy hónapja, hogy minden további nélkül meg fog tudni élni Magyarországon, a piacon. Hogyha ez nem fog működni, akkor nyilván külföldön fogom ezt megpróbálni, hiszen el kell tartanom a 3 gyerekemet. De nem gondolom, hogy a piacról való megélése és a politikai szereplés, vagyok inkább közéleti szereplésének hívnám, az ellentmond egymásnak. Én nem készülök arra, hogy akár 3 hónap múlva, akár fél év múlva bármilyen fizetett politikai státusom lenne …… nem ebből kívánok megélni. 444 – 2024. március 13.



…… Azt tartanám logikusnak, hogy én vezessem majd a TMM által támogatott pártlistát az EP-választáson, de erről majd a pártunk és a partnerpárt dönt közösen. Ugyanakkor nincs ambícióm arra, hogy európai parlamenti képviselő legyek, én 2026-ig, az országgyűlési választásokig itthon szeretnék dolgozni, hogy visszavegyük a hazánkat. Blikk – 2024. április 3.



Én fogom vezetni a listát, de én nem fogok kimenni Brüsszelbe, ezt megígérhetem! Itthon fog dolgozni azért, hogy minél előbb kormányváltás legyen Magyarországon. Mezőhegyesi fórum – 2024. április 19.



Én fogom vezetni ezt a listát, de én nem tervezem, hogy kimegyek Brüsszelbe, nyilván most a nevem miatt az esetleg hasznos. Én itt szeretnék itthon dolgozni június után is, és építeni ezt a közösséget. Sarkadi fórum – 2024. április 18.



Riporter: Egy kicsit kicsit túl vagyunk már ezen a kiválasztás után és ráadásul egy pécsi származású hölgy lesz az, aki ugye valójában az első helyen van, miután Ön azt mondta, hogy nem fog Brüsszelbe és Strasbourgba politizálni… Magyar végig igenlően bólogat, míg a riporter beszél, majd így szól:

Magyar: Így van.”

Szabad Pécs – 2024. április 24.

A baloldali sajtó is folyamatosan hazudott Magyarról

Most pedig nézzük miket írt a baloldali propagandasajtó a mögöttünk hagyott hónapokban Magyar EP-képviselőségéről. Magyar Péter azt mondja, hogy ő nem megy ki Brüsszelbe, mandátumát átadná a TISZA másik tagjának. Euronews – 2024. június 3.



Magyar az EP-választást megelőző országjárásán többször is azt mondta, hogy nem tervezi felvenni a mandátumát, most pedig állítja, hogy a Tisza további építését nem akadályozza a havonta legfeljebb nyolc brüsszeli vagy strasbourgi munkanap. Euronews – 2024. június 18.



A listát Magyar Péter vezeti, de ő már jelezte, hogy nem megy ki Brüsszelbe. Magyar Hang – 2024. május 19.



Hivatalos programja vagy jelöltjei még nincsenek, egyedül Tarr Zoltán, az április 6-ai tüntetésen felszólalt, majd ezért állami állásából kirúgott református lelkész az, akiről tudni lehet, hogy Magyar felkérte az EP-választásokról való indulásra. Tarr még nem nyilatkozott arról, hogy elfogadja-e a felkérést, Magyar viszont már korábban jelezte, hogy listavezetősére ellenére nem tervezi a brüsszeli munkát. HVG – 2024. április 13.



