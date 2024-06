Tragédia lett a vége annak, hogy egy apa egész napra az autóban hagyta a gyerekét

Egész évben felelőtlenség az autóban hagyni egy gyereket, még akkor is, ha a kocsi ablakai résnyire le vannak húzva. Hőségben pedig akár halált is okozhat, csupán néhány percig is bent hagyni egy gyereket az autóban. 20 perc alatt 43 fokos hőség alakulhat ki a kocsiban, még akkor is, ha kint 26-27 fok van. Egy olyan napon pedig, amikor 30 fok feletti a hőmérséklet a szabadban, elég 10 perc is, hogy 70 fokosra forrósodjon az autó belseje. Ennek ellenére is vannak olyan felelőtlen szülők, akik több órára is az autóban hagyják a gyerekeiket, akik sok esetben már nem élnek, mikor rátalálnak a hozzátartozói.

Hatalmas dühöt váltott ki az emberekből egy tavalyi eset, amikor egy nő a tatabányai Dózsakert parkolójában az autójában hagyott egy gyereket, amíg ő néhány percre bemenet egy közeli iskolába. Egy szemtanú, az eset után elmesélte a kemma.hu-nak, hogy látta, mikor egy idősebb nő, aki vélhetően a gyerek nagymamája lehetett kiszállt az autóból, miközben a gyerekre zárta a kocsi ajtaját. Ekkor a szemtanú egyik ismerőse rákiabált az idős nőre, hogy ne hagyja a meleg autóban az unokáját, de az nem foglalkozott vele és besétált az iskolába. Ezután a szemtanúk oda mentek az autóhoz és megpróbálták kiszabadítani a gyereket, aki azonban belülről nem tudta kinyitni az ajtót, ezért megpróbálták rávenni arra, hogy kikösse a biztonsági övet. A gyerek ezt nem akarta megtenni, azt mondta, baj lesz belőle ha kikapcsolja a biztonsági övet. Végül sikerült rábeszélni a kisfiút, hogy kikösse magát és előre másszon, ahol az első ajtón megnyomta a gombot, ami belülről kinyitotta a kocsit. Ekkor megérkezett a fiú nagymamája, akit egyáltalán nem viselt meg az eset. Sőt a nagymama annyival elintézte, hogy szólt unokájának, hogy mindjárt jön. Azonban fenn állt annak a veszélye, hogy a kisgyerek rosszul lesz az autóban. Egy nagyváradi apa is elkövette az a hibát, hogy ez áruház parkolójában az autóban hagyta a gyerekét, akire járókelők figyeltek fel, mikor az sírni kezdett a forró kocsiban. Ekkor az arra járók azonnal értesítették a rendőrséget. A rendőrök gyorsan a helyszínre értek és autóhoz siettek, ahol megláttak egy 3-4 év körüli kisfiút. Az autón az eső ablak csak résnyire volt leengedve, ezért az nem volt elég, hogy szellőzőn az autó, emiatt pedig az utastér teljesen felforrósodott. Akkor a Ripost derítette ki, hogy a kiérkező rendőröknek sikerült a kis résen keresztül kinyitni az autó első ajtaját, és anélkül szabadították ki a kisfiút az autóból, hogy abban kárt tettek volna. Ezután az áruházi hangosbemondón értesítették a szülőket. Rövid időn belül a gyerek apja megjelent az autónál, aki az őt számon kérő rendőröknek, azt mondta, hogy a gyerek aludt, mikor az áruházhoz ért, ezért hagyta az autóban. Ezután pedig az apa belátta, hogy hatalmasat hibázott.

Fotó: Ripost.hu Tavaly júniusban Németországban egy 37 éves apa is az autóban hagyta a gyerekét, azonban ő nem volt olyan szerencsés, mint az előző esetekben a felelőtlen szülők. A férfi egész napra bezárta 18 hónapos gyerekét a kocsiba, amikor pedig munka után visszament az autóhoz, a gyerek már halott volt. Az apa hívta a mentőket, de azok már nem tudták megmenteni a gyerek életét. Ezután a férfi ellen gondatlanságból elkövetett emberölés alapos gyanújával indult büntetőeljárás. A hatósági orvosszakértő pedig megalapította, hogy a gyerek halálát hőguta okozta. A rendőrség minden évben felhívja a figyelmet arra, hogy semmiképpen ne hagyjunk gyereket az autóba. Valamint ha szemtanúként ilyet tapasztalunk, akkor azonnal hívjuk a rendőrséget és a mentőket. Fontos, ne vesztegessük arra az időnket, hogy megkéressük a szülőket! Elengedhetetlenül fontos, hogy tudjuk, a test nagyon gyors felmelegedése hőgutát okozhat. A hőguta nagyon veszélyes, ugyanis akár az agyat, de akár más szerveket is károsíthat, sőt súlyos esetekben halál is okozhat. A hőguta jellegzetes tünetei közé tartozik a kivörösödött arc, száraz bőr és főként a nagyon magas test hő. Amikor észrevesszük, hogy egy gyerek egy forró autóban ragadt, akkor, ha módunkban áll, vegyük ki a kocsiból és azonnal hűvös, árnyékos helyre vigyük, amíg megérkeznek a mentők. Ilyenkor érdemes hideg vizes törülközővel törölgetni a gyerek testét, legyezgetni, vagy akár hideg vizes lepedőbe csavarni.

